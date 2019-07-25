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РИА Новости

В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве активистки Григорьевой

Вчера, 13:40
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© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл - РИА Новости. В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве женщины, тело которой нашли в Московском районе Санкт-Петербурга, сообщили в СК.
Ранее сообщалось, что в этом районе нашли тело активистки Елены Григорьевой.
"Задержан ранее судимый мужчина 1981 года рождения, уроженец Киргизии. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении ему обвинения", - отметили в ведомстве.
Изначально следователи проверяли различные версии убийства.
"Следствием получены доказательства, подтверждающие, что убийство совершено на бытовой почве в ходе возникшего конфликта между ранее знакомыми людьми", - говорится в сообщении.
По данным следствия, подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения в ночь с 20 на 21 июля в ходе бытового конфликта нанес женщине не менее восьми ударов ножом в область спины и лица. От полученных повреждений она скончалась на месте.
По информации СК, женщина "вела асоциальный образ жизни, неоднократно распивала спиртные напитки, в том числе и в компании с подозреваемым".
Ранее СМИ писали, что активистка несколько раз обращалась в полицию с жалобами. В свою очередь, в ГУМВД заявили, что обращения касались не возможных угроз ее жизни, а "различных конфликтных ситуаций бытового характера с участием знакомых потерпевшей".
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Следственный комитет РФСанкт-ПетербургПроисшествия
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