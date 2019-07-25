В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве активистки Григорьевой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл - РИА Новости. В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве женщины, тело которой нашли в Московском районе Санкт-Петербурга, сообщили в СК.

Ранее сообщалось, что в этом районе нашли тело активистки Елены Григорьевой.

"Задержан ранее судимый мужчина 1981 года рождения, уроженец Киргизии. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении ему обвинения", - отметили в ведомстве.

Изначально следователи проверяли различные версии убийства.

"Следствием получены доказательства, подтверждающие, что убийство совершено на бытовой почве в ходе возникшего конфликта между ранее знакомыми людьми", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения в ночь с 20 на 21 июля в ходе бытового конфликта нанес женщине не менее восьми ударов ножом в область спины и лица. От полученных повреждений она скончалась на месте.

По информации СК, женщина "вела асоциальный образ жизни, неоднократно распивала спиртные напитки, в том числе и в компании с подозреваемым".