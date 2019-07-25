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РИА Новости

Матвиенко рассказала, кому нельзя препятствовать заниматься политикой

Вчера, 13:39
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© Фото : предоставлено пресс-службой Совета ФедерацииПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время интервью
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время интервью
© Фото : предоставлено пресс-службой Совета Федерации
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Успешным гражданам, которые законно заработали свой капитал, не следует создавать препоны для вхождения в политику, применять дискриминационные меры, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
По данным Форбс, из первой сотни самых обеспеченных депутатов и чиновников России более половины составляют парламентарии, в частности, пять сенаторов и 16 депутатов Госдумы.
"Это не массовое явление, не массовый захват богатыми людьми органов власти", - сказала спикер в четверг, отвечая на вопрос журналистов.
Она подчеркнула, что это была проблема 90-х годов.
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Кроме того, депутатов избирает население, граждане, при этом все кандидаты декларируют свой доход. "Возможно, их избирают, потому что они успешны, и граждане считают, что они сделают богатыми и успешными и страну, и их самих", - добавила она.
Матвиенко полагает, что у людей, состоявшихся в бизнесе, возможно, есть здоровые амбиции добиться успеха и в политике. "Если человек честно все заработал, не нужно его дискриминировать", - уверена она.
Парламентарий также не согласна с бытующим мнением, что обеспеченные граждане приходят в парламент лишь для того, чтобы лоббировать интересы своих компаний. "Более чем достаточно механизмов для лоббирования вне парламента. При этом в самом парламенте это делать проблематично, мы сегодня все, как за стеклом", - добавила она.
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