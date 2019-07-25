Матвиенко рассказала, кому нельзя препятствовать заниматься политикой

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Успешным гражданам, которые законно заработали свой капитал, не следует создавать препоны для вхождения в политику, применять дискриминационные меры, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

По данным Форбс, из первой сотни самых обеспеченных депутатов и чиновников России более половины составляют парламентарии, в частности, пять сенаторов и 16 депутатов Госдумы.

"Это не массовое явление, не массовый захват богатыми людьми органов власти", - сказала спикер в четверг, отвечая на вопрос журналистов.

Она подчеркнула, что это была проблема 90-х годов.

Кроме того, депутатов избирает население, граждане, при этом все кандидаты декларируют свой доход. "Возможно, их избирают, потому что они успешны, и граждане считают, что они сделают богатыми и успешными и страну, и их самих", - добавила она.

Матвиенко полагает, что у людей, состоявшихся в бизнесе, возможно, есть здоровые амбиции добиться успеха и в политике. "Если человек честно все заработал, не нужно его дискриминировать", - уверена она.