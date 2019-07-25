Правительство направит более трех миллиардов рублей на льготные лекарства

"Несколько субсидий пойдут на решение вопросов, которые связаны с медициной. Дополнительно направим более 3 миллиардов рублей регионам на обеспечение льготников лекарствами и медицинскими изделиями, а детей-инвалидов - специальным лечебным питанием", - заявил Медведев на заседании правительства в четверг.