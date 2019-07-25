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РИА Новости

Правительство направит более трех миллиардов рублей на льготные лекарства

Вчера, 13:20
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкСотрудник одной из аптек проверяет рецепты на лекарственные средства. Архивное фото
Сотрудник одной из аптек проверяет рецепты на лекарственные средства. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Правительство РФ направит дополнительно более 3 миллиардов рублей регионам на решение вопросов льготного лекарственного обеспечения, сообщил глава кабмина Дмитрий Медведев.
"Несколько субсидий пойдут на решение вопросов, которые связаны с медициной. Дополнительно направим более 3 миллиардов рублей регионам на обеспечение льготников лекарствами и медицинскими изделиями, а детей-инвалидов - специальным лечебным питанием", - заявил Медведев на заседании правительства в четверг.
Премьер добавил, что также будет предусмотрено выделение более 620 миллионов рублей Мурманской области на медицинские изделия для переоснащения онкодиспансера и в целом на развитие областной онкологической службы.
Кроме того, в четверг кабмин примет решение о выделении из резерва правительства около 200 миллионов рублей на музыкальные школы в Псковской области, отметил он.
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