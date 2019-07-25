Правительство направит более трех миллиардов рублей на льготные лекарства

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Правительство РФ направит дополнительно более 3 миллиардов рублей регионам на решение вопросов льготного лекарственного обеспечения, сообщил глава кабмина Дмитрий Медведев.
"Несколько субсидий пойдут на решение вопросов, которые связаны с медициной. Дополнительно направим более 3 миллиардов рублей регионам на обеспечение льготников лекарствами и медицинскими изделиями, а детей-инвалидов - специальным лечебным питанием", - заявил Медведев на заседании правительства в четверг.
Премьер добавил, что также будет предусмотрено выделение более 620 миллионов рублей Мурманской области на медицинские изделия для переоснащения онкодиспансера и в целом на развитие областной онкологической службы.
Кроме того, в четверг кабмин примет решение о выделении из резерва правительства около 200 миллионов рублей на музыкальные школы в Псковской области, отметил он.