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РИА Новости

Матвиенко прокомментировала идею изменения избирательного законодательства

Вчера, 12:53
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© Фото : пресс-служба СФПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Фото : пресс-служба СФ
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Избирательное законодательство в России работает хорошо, что позволяет избегать серьезных нарушений, необходимости его изменения в связи с выборами в Мосгордуму нет, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Избирательное законодательство работает, что позволяет избегать серьезных нарушений", - сказала Матвиенко журналистам в четверг.
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Комментируя ситуацию с выборами в Мосгордуму, сенатор отметила, что несогласные с отказом зарегистрировать их в качестве кандидатов могут оспорить это решение в суде. "Все законодательно прописано", - сказала она, добавив, что не видит необходимости изменять избирательное законодательство.
"В Совфеде нет предложений незамедлительно вносить изменения в законодательство", - отметила Матвиенко. При этом она не исключила, что "могут появиться такие предложения".
Матвиенко отметила, что в отношении кого-то из 57 человек, которым отказали в регистрации на выборах в МГД, возможно, решение было принято незаконно, "и тот человек, который принял решение отказать, должен нести ответственность".
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