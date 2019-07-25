Матвиенко прокомментировала идею изменения избирательного законодательства

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Избирательное законодательство в России работает хорошо, что позволяет избегать серьезных нарушений, необходимости его изменения в связи с выборами в Мосгордуму нет, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Избирательное законодательство работает, что позволяет избегать серьезных нарушений", - сказала Матвиенко журналистам в четверг.

Комментируя ситуацию с выборами в Мосгордуму, сенатор отметила, что несогласные с отказом зарегистрировать их в качестве кандидатов могут оспорить это решение в суде. "Все законодательно прописано", - сказала она, добавив, что не видит необходимости изменять избирательное законодательство.

"В Совфеде нет предложений незамедлительно вносить изменения в законодательство", - отметила Матвиенко. При этом она не исключила, что "могут появиться такие предложения".