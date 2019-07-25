В Госдуме предложили увеличить число допбаллов ЕГЭ за золотую медаль

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от "Справедливой России" Игорь Ананских и Николай Рыжак внесли в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается увеличить количество дополнительных баллов к ЕГЭ для выпускников с золотой медалью, при этом число дополнительных баллов должен будет определять вуз, следует из базы данных ГД.

"В 2019 году максимальное количество баллов было установлено в пределах десяти, что по сравнению с баллами, полученными на ЕГЭ, несущественно. Такой подход, по нашему мнению, нивелирует успехи детей за период обучения в средней школе и создает неравные возможности для граждан, поступающих в различные образовательные организации", - говорится в пояснительной записке.

В этой связи депутаты предлагают установить минимальную границу количества баллов при поступлении в образовательную организацию, сохраняя при этом право за вузами самостоятельно регулировать более высокое количество дополнительных баллов.