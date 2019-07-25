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РИА Новости

В Госдуме предложили увеличить число допбаллов ЕГЭ за золотую медаль

Вчера, 12:53
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУченицы ищут свои фамилии в списках на сдачу единого государственного экзамена
Ученицы ищут свои фамилии в списках на сдачу единого государственного экзамена
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Ученицы ищут свои фамилии в списках на сдачу единого государственного экзамена . Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от "Справедливой России" Игорь Ананских и Николай Рыжак внесли в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается увеличить количество дополнительных баллов к ЕГЭ для выпускников с золотой медалью, при этом число дополнительных баллов должен будет определять вуз, следует из базы данных ГД.
"В 2019 году максимальное количество баллов было установлено в пределах десяти, что по сравнению с баллами, полученными на ЕГЭ, несущественно. Такой подход, по нашему мнению, нивелирует успехи детей за период обучения в средней школе и создает неравные возможности для граждан, поступающих в различные образовательные организации", - говорится в пояснительной записке.
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В этой связи депутаты предлагают установить минимальную границу количества баллов при поступлении в образовательную организацию, сохраняя при этом право за вузами самостоятельно регулировать более высокое количество дополнительных баллов.
"Право на дополнительное количество баллов для поступления на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета имеют граждане, награжденные медалью "За особые успехи в учении". Максимальное количество баллов устанавливается образовательной организацией, осуществляющей образовательную деятельность самостоятельно, но не может составлять менее 11 баллов", - говорится в проекте закона.
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