В Госдуме предложили увеличить число допбаллов ЕГЭ за золотую медаль

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от "Справедливой России" Игорь Ананских и Николай Рыжак внесли в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается увеличить количество дополнительных баллов к ЕГЭ для выпускников с золотой медалью, при этом число дополнительных баллов должен будет определять вуз, следует из базы данных ГД.
"В 2019 году максимальное количество баллов было установлено в пределах десяти, что по сравнению с баллами, полученными на ЕГЭ, несущественно. Такой подход, по нашему мнению, нивелирует успехи детей за период обучения в средней школе и создает неравные возможности для граждан, поступающих в различные образовательные организации", - говорится в пояснительной записке.
В этой связи депутаты предлагают установить минимальную границу количества баллов при поступлении в образовательную организацию, сохраняя при этом право за вузами самостоятельно регулировать более высокое количество дополнительных баллов.
"Право на дополнительное количество баллов для поступления на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета имеют граждане, награжденные медалью "За особые успехи в учении". Максимальное количество баллов устанавливается образовательной организацией, осуществляющей образовательную деятельность самостоятельно, но не может составлять менее 11 баллов", - говорится в проекте закона.