Основные положения Конституции не нуждаются в изменениях, заявила Матвиенко

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Основные положения конституции РФ не нуждаются в коренных изменениях, установленный ею баланс властей является достаточным, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Ранее в "Парламентской газете" была опубликована статья спикера Госдумы Вячеслава Володина. Он заявил, что, по его мнению, базовые положения Конституции РФ незыблемы, но иногда необходимы точечные корректировки основного закона страны.

"Я считала и считаю, что основные положения нашей Конституции не нуждаются в никаких коренных изменениях - раз. Второе - что у нас достигнут баланс властей и разделения властей. Это не означает, что мы не может уточнять какие-то моменты", - сказала она на пресс-конференции.