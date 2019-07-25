Основные положения Конституции не нуждаются в изменениях, заявила Матвиенко

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Основные положения конституции РФ не нуждаются в коренных изменениях, установленный ею баланс властей является достаточным, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Ранее в "Парламентской газете" была опубликована статья спикера Госдумы Вячеслава Володина. Он заявил, что, по его мнению, базовые положения Конституции РФ незыблемы, но иногда необходимы точечные корректировки основного закона страны.
17 июля, 16:43Сенатор прокомментировал предложения внести изменения в КонституциюПредседатель Госдумы Вячеслав Володин предложил внести поправки в Конституцию. В эфире радио Sputnik зампредседателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин высказал свой взгляд по этому вопросу.
"Я считала и считаю, что основные положения нашей Конституции не нуждаются в никаких коренных изменениях - раз. Второе - что у нас достигнут баланс властей и разделения властей. Это не означает, что мы не может уточнять какие-то моменты", - сказала она на пресс-конференции.
Матвиенко добавила, что у парламента широкие полномочия, но, по ее мнению, не все из них эффективно используются. Над этим надо работать, добавила спикер СФ.