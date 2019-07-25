Президент Молдавии считает необходимым открыть дипмиссию в Санкт-Петербурге

"Мы должны оценить работу послов, которые сейчас выполняют свои обязанности — многие из них в прошлом действовали, скорее, в интересах Демократической партии, чем в интересах собственного государства. Сейчас вместе с правительством мы проводим оценку, чтобы потом назначить профессионалов", - отметил Додон.