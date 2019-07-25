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РИА Новости

Президент Молдавии считает необходимым открыть дипмиссию в Санкт-Петербурге

Вчера, 12:51
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии Игорь Додон
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 25 июл — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что власти республики должны оценить, в каких странах необходимо открыть новые дипломатические миссии, он считает, что республике не хватает посольства в Африке и консульства в Санкт-Петербурге.
"Нам нужно оценить, в каких странах нам нужно представлять свои интересы, к примеру, в Африке у Молдавии нет ни одного посольства, но все это стоит делать поэтапно. Для начала нам стоит открыть... консульство в Санкт-Петербурге, поскольку в России у нас есть только посольство в Москве. Это все сейчас обсуждается и должно быть реализовано", - заявил Додон в эфире Radio Moldova.
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По словам президента, он не исключает, что в скором времени во многих дипломатических представительствах Молдавии за рубежом произойдут перестановки.
"Мы должны оценить работу послов, которые сейчас выполняют свои обязанности — многие из них в прошлом действовали, скорее, в интересах Демократической партии, чем в интересах собственного государства. Сейчас вместе с правительством мы проводим оценку, чтобы потом назначить профессионалов", - отметил Додон.
Ранее о необходимости осуществить перестановки в посольствах Молдавии за рубежом говорил министр иностранных дел республики Николай Попеску. По его словам, дипломаты в своей работе должны руководствоваться не политикой, а исключительно интересами государства.
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Игорь ДодонАфрикаМолдавияСанкт-ПетербургВ мире
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