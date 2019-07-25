Жительница Горловки подорвалась на мине в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Жительница Горловки подорвалась в четверг на мине на нейтральной территории у линии соприкосновения в Донбассе, заявил исполняющий обязанности главы администрации города Горловка Иван Приходько.

"В Зайцево в буферной зоне на мине подорвалась женщина. Увы, от полученных травм она скончалась", - сообщил Приходько журналистам.

Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта проживало около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.