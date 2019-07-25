Экс-начальнику амурской колонии предъявили обвинения за привилегии Цеповязу

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Бывшему начальнику колонии в Амурской области и его заместителю, которые создали одному из лидеров кущевской ОПГ Вячеславу Цеповязу привилегированные условия отбывания наказания, предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий, заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

"Десятого июля 2019 года бывшему начальнику колонии и его заместителю предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий. Законность процессуальных решений проверяется", - сказал он, выступая на официальном интернет-канале ведомства "Эфир".

Также в одном производстве с делом о привилегиях Цеповяза соединены уголовные дела о превышении должностных полномочий сотрудниками ИК-3 из-за неправомерного предоставления трем осужденным дополнительных свиданий с родственниками, незаконного допуска на режимную территорию исправительной колонии строгого режима посторонних лиц, добавил Куренной.

Скандал вокруг условий содержания одного из лидеров ОПГ "Цапки" Вячеслава Цеповяза, причастного к убийству 12 человек в станице Кущевской, начался с публикации в СМИ фото его застолий в колонии в Амурской области. На снимках Цеповяз позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него - еда явно не из тюремного меню: крабы, шашлык и красная икра.