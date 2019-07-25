Индийский военный корабль прибыл в Петербург для участия в параде ВМФ

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Индийский военный корабль “Таркаш” прибыл в четверг в Санкт-Петербург для участия в параде в День Военно-морского флота РФ, сообщается в пресс-релизе посольства Индии в России.

Индийский фрегат встречали в порту официальные лица российских ВМФ под звуки Военно-морского оркестра РФ. Корабль пришвартован у набережной лейтенанта Шмидта и открыт для посещения 26 и 27 июля.

Как отмечается в пресс-релизе, корабль примет участие в параде ВМФ России "в целях укрепления тесных связей между Индией и Россией". Отмечается, что индийская сторона признает "особое, привилегированное стратегическое партнерство” между двумя странами.

На российском параде Военно-морской флот Индии будет представлен делегацией во главе с вице-адмиралом Аджитом Кумаром, главнокомандующим Западным военным командованием и фрегатом “Таркаш”. Помимо участия в параде офицер также встретится с главнокомандующим ВМФ России для обсуждения сотрудничества на уровне военно-морских флотов обеих стран и поиска для него новых возможностей.

“Таркаш” под командованием капитана Сатиша Васудева - это второй корабль класса “Т. стелс Фрегат” (P1135.6), построенный на судостроительном заводе “Янтарь” в Калининграде. Он оснащен системами вооружения и сенсорами разной степени дальности, включая современные функции “Стелс”. В состав экипажа входят более 250 человек (включая 30 офицеров) высочайшего уровня квалификации. Корабль относится к индийскому западному Военно-морскому флоту, базирующемуся в Мумбаи.