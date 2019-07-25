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РИА Новости

Индийский военный корабль прибыл в Петербург для участия в параде ВМФ

Вчера, 12:38
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкХодовые испытания фрегата "Колчан" (Таркаш)
Ходовые испытания фрегата Колчан (Таркаш)
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Ходовые испытания фрегата "Колчан" (Таркаш). Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Индийский военный корабль “Таркаш” прибыл в четверг в Санкт-Петербург для участия в параде в День Военно-морского флота РФ, сообщается в пресс-релизе посольства Индии в России.
Индийский фрегат встречали в порту официальные лица российских ВМФ под звуки Военно-морского оркестра РФ. Корабль пришвартован у набережной лейтенанта Шмидта и открыт для посещения 26 и 27 июля.
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Как отмечается в пресс-релизе, корабль примет участие в параде ВМФ России "в целях укрепления тесных связей между Индией и Россией". Отмечается, что индийская сторона признает "особое, привилегированное стратегическое партнерство” между двумя странами.
На российском параде Военно-морской флот Индии будет представлен делегацией во главе с вице-адмиралом Аджитом Кумаром, главнокомандующим Западным военным командованием и фрегатом “Таркаш”. Помимо участия в параде офицер также встретится с главнокомандующим ВМФ России для обсуждения сотрудничества на уровне военно-морских флотов обеих стран и поиска для него новых возможностей.
“Таркаш” под командованием капитана Сатиша Васудева - это второй корабль класса “Т. стелс Фрегат” (P1135.6), построенный на судостроительном заводе “Янтарь” в Калининграде. Он оснащен системами вооружения и сенсорами разной степени дальности, включая современные функции “Стелс”. В состав экипажа входят более 250 человек  (включая 30 офицеров) высочайшего уровня квалификации. Корабль относится к индийскому западному Военно-морскому флоту, базирующемуся в Мумбаи.
Главный военно-морской парад пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте 28 июля, в День ВМФ, с участием 43 кораблей, 41 воздушного судна и более 4 тысяч человек. Кроме того, военно-морские парады пройдут на главных базах флотов и Каспийской флотилии - в Североморске, Балтийске, Севастополе, Владивостоке, Астрахани, а также в сирийском порту Тартус.
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