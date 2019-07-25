Совфед изучит международный опыт в противодействии насилию в семье

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российские сенаторы еще раз проанализируют законодательство в сфере противодействия бытовому, семейному насилию, в том числе и международный опыт, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Будет создана рабочая группа, еще раз проанализируем действующее законодательство с участием общественных организаций, изучим международный опыт в этой сфере", - сказала спикер журналистам в четверг. Она напомнила, что за рубежом выдают запретительный ордер, который не позволяет обвиняемому приближаться к пострадавшему.

Матвиенко посетовала, что в России нет точной статистики по семейному насилию, а правоохранительные органы зачастую скептически относятся к жалобам пострадавших, чтобы "не портить статистику".

"Они должны реагировать, они должны регистрировать. А регистрировать не хотят, потому что статистику портят. Зарегистрируют, а потом неизвестно, чем закончится - останется нераскрытое дело. Поэтому мониторинг правоприменительной практики - это также очень важно разобрать, что в этой сфере у нас происходит, почему такая реакция", - добавила спикер.

"В то же время нельзя допустить злоупотреблений, чтобы под видом противодействия насилию не вмешивались в дела семьи. Вот найти этот баланс, чтобы и мужчины, и женщины чувствовали себя защищенными от семейного бытового насилия, в то же время были уверены, что их конституционное право защиты личной жизни, оно будет соблюдаться", - пояснила она.