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РИА Новости

Совфед изучит международный опыт в противодействии насилию в семье

Вчера, 12:31
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
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Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российские сенаторы еще раз проанализируют законодательство в сфере противодействия бытовому, семейному насилию, в том числе и международный опыт, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Будет создана рабочая группа, еще раз проанализируем действующее законодательство с участием общественных организаций, изучим международный опыт в этой сфере", - сказала спикер журналистам в четверг. Она напомнила, что за рубежом выдают запретительный ордер, который не позволяет обвиняемому приближаться к пострадавшему.
Матвиенко посетовала, что в России нет точной статистики по семейному насилию, а правоохранительные органы зачастую скептически относятся к жалобам пострадавших, чтобы "не портить статистику".
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"Они должны реагировать, они должны регистрировать. А регистрировать не хотят, потому что статистику портят. Зарегистрируют, а потом неизвестно, чем закончится - останется нераскрытое дело. Поэтому мониторинг правоприменительной практики - это также очень важно разобрать, что в этой сфере у нас происходит, почему такая реакция", - добавила спикер.
"В то же время нельзя допустить злоупотреблений, чтобы под видом противодействия насилию не вмешивались в дела семьи. Вот найти этот баланс, чтобы и мужчины, и женщины чувствовали себя защищенными от семейного бытового насилия, в то же время были уверены, что их конституционное право защиты личной жизни, оно будет соблюдаться", - пояснила она.
Матвиенко отметила, что в рамках работы они еще раз проанализируют законодательство. "Может быть что-то мы не чувствуем, что-то мы не видим", - заключила она.
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Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФРоссияОбщество
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