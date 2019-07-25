Племянница Скрипаля не ждет сдвигов в деле об отравлении

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Племянница бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в РФ за госизмену, Виктория Скрипаль заявила, что не ждет важных изменений в деле об отравлении дяди с приходом нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Ранее Виктория Скрипаль заявляла, что со сменой премьер-министра Великобритании Терезы Мэй может появиться надежда на сдвиги в деле Скрипалей. Кроме того, Виктория рассчитывала, что после ухода Мэй она сможет получить британскую визу, в чем ей несколько раз было отказано, и навестить дядю и двоюродную сестру Юлию.

"Я раньше думала, что уйдет Тереза Мэй, придут другие люди. Но от этого человека (Джонсона – ред.) я не жду ничего хорошего. Он был первый, кто объявил, что Скрипалей отравила Россия", - заявила Скрипаль РИА Новости.

Она отметила, что Джонсон привык эпатировать публику, поэтому, возможно, какие-то заявления по делу Скрипалей от него и последуют, только позже.

"Либо он дальше продолжит гнуть эту линию, что Россия виновата, либо он извинится – мол, это была ошибка предшествующей дамы. Он по образованию журналист, должен как-то выкрутиться. Но в любом случае, я ничего не жду, все то же самое будет. Партия все та же. Со сменой одного человека не меняется все остальное, ведь на других постах все те же люди", - заявила Скрипаль.

По ее словам, она не будет больше пытаться получить визу в Великобританию.

В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.