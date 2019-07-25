Племянница Скрипаля не ждет сдвигов в деле об отравлении

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Племянница бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в РФ за госизмену, Виктория Скрипаль заявила, что не ждет важных изменений в деле об отравлении дяди с приходом нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
Ранее Виктория Скрипаль заявляла, что со сменой премьер-министра Великобритании Терезы Мэй может появиться надежда на сдвиги в деле Скрипалей. Кроме того, Виктория рассчитывала, что после ухода Мэй она сможет получить британскую визу, в чем ей несколько раз было отказано, и навестить дядю и двоюродную сестру Юлию.
"Я раньше думала, что уйдет Тереза Мэй, придут другие люди. Но от этого человека (Джонсона – ред.) я не жду ничего хорошего. Он был первый, кто объявил, что Скрипалей отравила Россия", - заявила Скрипаль РИА Новости.
Она отметила, что Джонсон привык эпатировать публику, поэтому, возможно, какие-то заявления по делу Скрипалей от него и последуют, только позже.
"Либо он дальше продолжит гнуть эту линию, что Россия виновата, либо он извинится – мол, это была ошибка предшествующей дамы. Он по образованию журналист, должен как-то выкрутиться. Но в любом случае, я ничего не жду, все то же самое будет. Партия все та же. Со сменой одного человека не меняется все остальное, ведь на других постах все те же люди", - заявила Скрипаль.
По ее словам, она не будет больше пытаться получить визу в Великобританию.
В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.
Борис Джонсон в марте прошлого года, занимая пост главы МИД Британии, обвинял РФ в отравлении Скрипаля, утверждая, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными. Глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании собственных оценок информации.
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