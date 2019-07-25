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РИА Новости

Совфед готов обратиться в ООН из-за нарушений прав российских журналистов

Вчера, 12:03
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Совет Федерации готов обратиться в ООН и ОБСЕ в связи с нарушением прав российских журналистов за рубежом, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Не будем складывать руки, не будем молчать, любую возможность - и обращение к ответственному за средства массовой информации в ОБСЕ, и в ООН. Поверьте, мы постоянно генерируем обращения, они дают определенные результаты, делаются заявления", - сказала Матвиенко журналистам в ответ на вопрос о защите прав российских журналистов за рубежом.
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По ее словам, заявления, которые делают в результате таких обращений, "робкие и тихие".
"Надо требовать соблюдать эти конвенции, соблюдать международные правила в этой сфере. Конечно, дальше будем вести настойчивую работу - так же, как и в защиту нашего журналиста (Кирилла) Вышинского, и других журналистов, деятельность которых за рубежом незаконно ограничивается или пресекается", - добавила Матвиенко.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд уже восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей. Теперь срок содержания под стражей истекает 19 сентября.
Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
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