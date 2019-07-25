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РИА Новости

Совфед готов вести диалог с украинскими парламентариями, заявила Матвиенко

Вчера, 11:52
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© Фото : пресс-служба СФПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Фото : пресс-служба СФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Совет Федерации готов вести диалог с украинскими парламентариями, но нужно дождаться окончательного формирования Верховной рады, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Мы последовательны. И Россия, и Федеральное собрание, мы всегда выступали, выступаем за диалог. Мы готовы вести диалог с людьми разных идеологических взглядов, конечно, незапрещенных что называется", - сказала она на пресс-конференции.
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Матвиенко подчеркнула, что СФ готов вести диалог с парламентом, "которому оказал доверие народ". Она также рассчитывает, что такой диалог сейчас возможен хотя бы по вопросам, где можно сформировать позитивную повестку.
"Дождемся окончательно формирования структуры Верховной рады, председателя Верховной рады, комитета, какие люди туда придут, как они будут настроены. У нас достаточно терпения, выдержки. Мы настроены, еще раз хочу это подтвердить и подчеркнуть, настроены на диалог и на выстраивание межпарламентского взаимодействия в целях нормализации российско-украинских отношений", - добавила спикер Совета Федерации.
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