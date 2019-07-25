Совфед готов вести диалог с украинскими парламентариями, заявила Матвиенко

"Дождемся окончательно формирования структуры Верховной рады, председателя Верховной рады, комитета, какие люди туда придут, как они будут настроены. У нас достаточно терпения, выдержки. Мы настроены, еще раз хочу это подтвердить и подчеркнуть, настроены на диалог и на выстраивание межпарламентского взаимодействия в целях нормализации российско-украинских отношений", - добавила спикер Совета Федерации.