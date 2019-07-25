Позиции Зеленского невнятны, поздравлять его не с чем, заявили в Совфеде

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон – системный политик, с которым РФ будет строить диалог, в то время как политика президента Украины Владимира Зеленского настолько невнятна, что поздравлять его пока не с чем, заявил РИА Новости член международного комитета Совфеда Олег Морозов.

Накануне президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Джонсону по случаю его назначения на пост премьер-министра Британии, отметив, что развитие отношений в самых различных сферах отвечает интересам обеих стран. При этом ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что нового украинского лидера Путин поздравит не с инаугурацией, а с первыми успехами по урегулированию конфликта в Донбассе и улучшению отношений РФ и Украины.

Морозов заявил, что согласен с позицией главы государства о поздравлениях в адрес Зеленского. "Настолько невнятен сам, выборы, на которые нас не пригласили, что поздравлять не с чем, и не кого", - сказал в четверг сенатор.

При этом, по его словам, "Джонсон - политик системный, британская система его законно выбрала". "И пусть он трижды клоун и русофоб, это ничуть не влияет на его статус. Он премьер ядерной державы, с которым мы всегда будем разговаривать", - добавил сенатор, говоря о поздравлении Кремля в адрес Джонсона.