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РИА Новости

Путин пригласил детей из пострадавших от паводка регионов на парад

Вчера, 11:23
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна, пострадавшими в результате наводнения
Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна, пострадавшими в результате наводнения
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пригласил пострадавших от паводка в Иркутской области на военно-морской парад в Санкт-Петербурге.
"А завтра предлагаю вам, если хотите, это будет интересно, слетать в Питер. Посмотрите Питер, и особенно мальчишкам будет интересно - приглашаю вас на военно-морской парад. Это такое красивое и яркое зрелище, я думаю, что всем понравится", - сказал Путин в Кремле на встрече с семьями, пострадавшими от наводнения в Иркутской области.
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В ближайшее воскресенье, в День Военно-морского флота России, в Санкт-Петербурге и Кронштадте состоится парад, где в торжественном строю пройдут более 40 кораблей и катеров, в том числе разработанные по новым проектам.
Во время наводнения в Иркутской области в конце июня погибли 25 человек, без вести пропали семь. За время паводка было подтоплено 107 населенных пунктов, почти по 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста, пострадали почти 39 тысяч жителей.
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