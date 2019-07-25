Путин пригласил детей из пострадавших от паводка регионов на парад

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пригласил пострадавших от паводка в Иркутской области на военно-морской парад в Санкт-Петербурге.

"А завтра предлагаю вам, если хотите, это будет интересно, слетать в Питер. Посмотрите Питер, и особенно мальчишкам будет интересно - приглашаю вас на военно-морской парад. Это такое красивое и яркое зрелище, я думаю, что всем понравится", - сказал Путин в Кремле на встрече с семьями, пострадавшими от наводнения в Иркутской области.

В ближайшее воскресенье, в День Военно-морского флота России, в Санкт-Петербурге и Кронштадте состоится парад, где в торжественном строю пройдут более 40 кораблей и катеров, в том числе разработанные по новым проектам.