Суд арестовал директора лагеря под Хабаровском, где при пожаре погибли дети

ХАБАРОВСК, 25 июл — РИА Новости. Суд Солнечного района Хабаровского края отправил под стражу на два месяца директора палаточного лагеря "Холдоми" Максима Кузнецова, сообщил РИА Новости представитель суда.

После пожара, жертвами которого стали четыре ребенка, СК возбудил уголовные дела о причинении смерти по неосторожности, оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, а также о халатности.

Задержаны директор организации — владельца лагеря, непосредственный руководитель палаточного лагеря и начальник отдела надзорной деятельности в хабаровском главке МЧС.

В отношении еще двух фигурантов дела заседание суда продолжается.

© ДВ-новости Директор детского палаточного лагеря "Холдоми" Максим Кузнецов © ДВ-новости Директор детского палаточного лагеря "Холдоми" Максим Кузнецов

Трагедия в "Холдоми"

Пожар произошел в ночь на вторник. Одна девочка погибла на месте, две девочки и один мальчик позже скончались в реанимации. Еще четыре ребенка и пять взрослых получили различные травмы.

Всего в лагере находились 189 детей. Общая площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров, сгорели 20 из 26 палаток.

Известно, что последняя проверка Госпожнадзора проходила в лагере в мае этого года. Руководству предписали к 1 августа устранить нарушения, одним из которых было отсутствие планов эвакуации.

По предварительным данным, причиной трагедии мог стать загоревшийся обогреватель.