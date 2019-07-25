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РИА Новости

Суд арестовал директора лагеря под Хабаровском, где при пожаре погибли дети

Вчера, 11:17
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ХАБАРОВСК, 25 июл — РИА Новости. Суд Солнечного района Хабаровского края отправил под стражу на два месяца директора палаточного лагеря "Холдоми" Максима Кузнецова, сообщил РИА Новости представитель суда.
После пожара, жертвами которого стали четыре ребенка, СК возбудил уголовные дела о причинении смерти по неосторожности, оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, а также о халатности.
Задержаны директор организации — владельца лагеря, непосредственный руководитель палаточного лагеря и начальник отдела надзорной деятельности в хабаровском главке МЧС.
В отношении еще двух фигурантов дела заседание суда продолжается.
© ДВ-новостиДиректор детского палаточного лагеря "Холдоми" Максим Кузнецов
Директор детского палаточного лагеря Холдоми Максим Кузнецов
© ДВ-новости
Директор детского палаточного лагеря "Холдоми" Максим Кузнецов

Трагедия в "Холдоми"

Пожар произошел в ночь на вторник. Одна девочка погибла на месте, две девочки и один мальчик позже скончались в реанимации. Еще четыре ребенка и пять взрослых получили различные травмы.
Всего в лагере находились 189 детей. Общая площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров, сгорели 20 из 26 палаток.
Известно, что последняя проверка Госпожнадзора проходила в лагере в мае этого года. Руководству предписали к 1 августа устранить нарушения, одним из которых было отсутствие планов эвакуации.
По предварительным данным, причиной трагедии мог стать загоревшийся обогреватель.
В среду в Хабаровском крае объявлен траур.
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Пожар в детском лагере в Хабаровском краеХабаровский крайПроисшествия
Популярные комментарии
А причем тут директор? Он там лично пожар устроил? Любят у нас виноватых находить. С таким подходом к проблеме скоро с детьми вообще никто работать не захочет.
25 июля, 12:03
nnemetsms
800004
Министров или губернатора не надо арестовывать? Директор это исполнитель.
25 июля, 11:19
aa.yast
800012
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