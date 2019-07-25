Ученые нашли в Великом Новгороде саркофаги бояр сына Юрия Долгорукого

"Это очень мощное сооружение. Очевидно, что все саркофаги были подготовлены заблаговременно, так как на их постройку должно было уйти очень много времени. Накрывающая их плита весит около полутора тонн, и чтобы снять ее, нужны силы не менее шести-восьми здоровых мужчин. Позволить себе это могли только очень состоятельные люди", — полагает Владимир Седов, главный научный сотрудник ИА РАН.
"Это необычное, редкое погребальное сооружение, и его уникальность не только в том, что каменные сборные саркофаги очень редко встречаются. Всего в Новгороде на сегодняшний день обнаружено около 15 саркофагов, они есть в Софийском соборе и в некоторых старых церквях. Однако целая серия саркофагов, принадлежащая элите средневекового Новгорода, — это, безусловно, редкость", — продолжает Седов.
"Мы можем осторожно рассуждать, что здесь могут быть похоронены представители боярской семьи Мирошкиничей, связанной с Людиным концом. В летописях упоминается, что возле Георгиевского собора в разное время похоронены Мирошка Несдинич и его сын: когда тело убитого Дмитрия Мирошкинича привозят в Новгород, его хоронят возле отца. Но это лишь предположение, которое будет очень сложно доказать", — заключает археолог.