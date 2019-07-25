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РИА Новости

Китай и США проведут новый раунд торговых переговоров в Шанхае 30-31 июля

Вчера, 10:44
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГорожане в районе Пудун в Шанхае
Горожане в районе Пудун в Шанхае
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Горожане в районе Пудун в Шанхае. Архивное фото
ПЕКИН, 25 июл – РИА Новости. Китай и США проведут 12-й раунд торговых переговоров в Шанхае 30-31 июля, заявил на пресс-конференции в четверг официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн.
Это будет первые консультации сторон "лицом к лицу" после встречи лидеров двух стран в Осаке в прошлом месяце, до этого переговоры проводились два раза по телефону.
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"В рамках реализации важных договоренностей, достигнутых лидерами наших стран во время встречи в Осаке, переговорщики КНР и США проведут 12-й раунд консультаций на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам 30-31 июля в Шанхае", - сообщил Гао Фэн.
Он отметил, что переговоры пройдут на основе взаимного уважения и равенства.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм сообщила, что переговоры пройдут только 30 июля.
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Американскую делегацию традиционно возглавят торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин, с китайской стороны переговоры будет вести вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.
Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ китайское министерство финансов сообщило, что Пекин с 1 июня ввел повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.
Трамп ранее провел на полях саммита в Осаке встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой заявил, что США готовы достичь взаимоприемлемого торгового соглашения. Кроме этого, как сообщило агентство Синьхуа, американская сторона по итогам встречи выразила готовность не вводить новые пошлины на китайские товары.
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