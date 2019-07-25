Китай и США проведут новый раунд торговых переговоров в Шанхае 30-31 июля

ПЕКИН, 25 июл – РИА Новости. Китай и США проведут 12-й раунд торговых переговоров в Шанхае 30-31 июля, заявил на пресс-конференции в четверг официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн.

Это будет первые консультации сторон "лицом к лицу" после встречи лидеров двух стран в Осаке в прошлом месяце, до этого переговоры проводились два раза по телефону.

"В рамках реализации важных договоренностей, достигнутых лидерами наших стран во время встречи в Осаке, переговорщики КНР и США проведут 12-й раунд консультаций на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам 30-31 июля в Шанхае", - сообщил Гао Фэн.

Он отметил, что переговоры пройдут на основе взаимного уважения и равенства.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм сообщила, что переговоры пройдут только 30 июля.

Американскую делегацию традиционно возглавят торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин, с китайской стороны переговоры будет вести вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ китайское министерство финансов сообщило, что Пекин с 1 июня ввел повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.