Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-25T10:26Z
https://ria.ru/20190725/1556860380.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155486/59/1554865989_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_101ef228f7998fc5fc817cc8c4425743.jpg
РИА Новости

Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие

Вчера, 10:26
358
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЛоготип на здании центрального офиса Сбербанка в Москве
Логотип на здании центрального офиса Сбербанка в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Логотип на здании центрального офиса Сбербанка в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Сбербанк и Mail.ru Group (MRG) подписали соглашение о намерениях создать совместное предприятие в сфере еды и транспорта на базе Delivery Club и "Ситимобил", которым будут владеть на паритетной основе, говорится в сообщении сторон.
Обязывающее соглашение планируется заключить осенью 2019 года после получения всех необходимых разрешений от органов корпоративного управления, антимонопольных структур и других регуляторов. Стороны планируют инвестировать до 64 миллиардов в СП при условии достижения целевых показателей на горизонте 12 месяцев после заключения сделки.
MRG внесет в новую компанию свои доли в Delivery Club (100%) и "Ситимобил" (22,69%), связанные с ними миноритарные инвестиции и опционы в другие компании этих индустрий, а также денежные средства в размере 7,7 миллиарда рублей. Компания может дополнительно внести до 5,1 миллиарда рублей в капитал СП в зависимости от выполнения ряда KPI вносимыми активами в течение 12 месяцев после закрытия сделки. До закрытия сделки MRG обеспечит консолидацию на СП не менее 75% акций "Ситимобил".
Яндекс Такси
5 апреля, 10:05
"Везет", "Ситимобил" и "Яндекс.Такси" тестируют обмен данными о водителях
Сбербанк внесет в СП 35% в компании Foodplex и около 38 миллиардов рублей деньгами. В случае выполнения Delivery Club и "Ситимобил" ряда KPI в течение следующих 12 месяцев вклад Сбербанка может быть увеличен на 13 миллиардов рублей. "Таким образом, к моменту закрытия сделки совместная компания получит денежные средства в размере 45,5 миллиарда рублей, а также дополнительно до 18 миллиардов рублей в течение следующих 12 месяцев после закрытия сделки в случае выполнения KPI", - говорится в сообщении сторон.
Уточняется, что все средства будут внесены в компанию наличными и направлены на органическое развитие, консолидацию активов и комплементарные существующим О2О-бизнесам потенциальные сделки в сегментах фудтеха и мобильности. Стороны оценивают, что стоимость СП при достижении целевых показателей может превысить 100 миллиардов рублей.
"Сбербанк и Mail.ru Group планируют создать ведущую российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта. Совместное предприятие будет оперировать на двух крупнейших цифровых потребительских рынках России, совокупный объем которых превысит 1 триллион рублей на горизонте 3 лет с ожидаемым среднегодовым ростом более 30%", - отмечается в сообщении.
"Партнерство позволит объединить финансовые и технологические ресурсы Сбербанка и Mail.ru Group, а также обеспечить оптимальные условия для развития потребительских O2O-сервисов. Сервисы платформы будут интегрированы в экосистемы Сбербанка и Mail.ru Group и расширят спектр качественных услуг, покрывающих ежедневные потребности клиентов", - говорится в сообщении. Стороны также рассчитывают, что партнерство позволит расширить географию покрытия Delivery Club, а также ускорить региональную экспансию "Ситимобил" и усилить его позиции на московском рынке.
Логотип ПАО Сбербанк России в конгрессно-выставочном центре Экспофорум, где проходит Петербургский международный экономический форум 2019
16 июля, 13:39
Сбербанк не планирует разрывать сотрудничество с "Яндексом"
500016
Обсудить 2
Сбербанк РоссииMail.Ru GroupРоссияЭкономика
Рекомендуем
Пожар на звездолете SpaceX попал на видео
Пожар на звездолете SpaceX попал на видео
РИА
Новости
В России хотят создать единый реестр радиоэлектронной продукции
Полиция и ФСБ разоблачили группу "строительных" аферистов
Летающий радар А-50
Южная Корея представила России документы по полету военного самолета
Лента
новостей
Стенды компаний Роснефть и Газпром на Петербургском международном экономическом форуме 2019
"Роснефть" попросила налоговые льготы из-за сделки ОПЕК+
Президент США Дональд Трамп во время выступления на мероприятии организации Turning Point в Вашингтоне
Трамп выступил на фоне измененного символа президента США с двуглавым орлом
Ревнивый красноярец убил жену и расчленил мать
В Крыму запустили официальный автобусный маршрут к границе с Украиной
Флаги европейских государств перед зданием Европейского парламента в Страсбурге
В Италии сообщили Европе "плохую новость" из-за развала ДРСМД
Сотрудник багажной службы
В Крыму рассказали о внедрении отечественной системы обработки багажа
Истребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана
В Каспийском море упал азербайджанский МиГ-29
Покупатель в супермаркете
Россия занимает 38 место в мире по экспорту "зеленых" товаров
Курьер сервиса доставки еды Яндекс.Еда
Арбитраж Москвы отказался рассматривать претензии "Яндекс.Еды" к полиции
Миллиардера Эпштейна нашли в тюрьме в США в полубессознательном состоянии
Автомобильное движение в Китае
Китай начал экспорт подержанных автомобилей в Россию
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:03В Приамурье более ста домов и почти тысячу участков подтопило паводком
01:58Украинский посол предложил "хорватский сценарий" для захвата Донбасса
01:45Франция осудила новые пуски северокорейских ракет
01:43Для забора образца ДНК криминалистам достаточно рукопожатия, заявили в СК
01:40ВОЗ: свыше 325 миллионов человек заражены гепатитом В и С
01:27Трамп заявил, что разочарован премьером Швеции из-за дела A$AP Rocky
01:23Лидер "Слуги народа" выступил за новый закон о выборах в Раду
01:21Эксперты: Европе нужно привыкать к более частым периодам экстремальной жары
01:13У берегов Камчатки произошло второе за стуки землетрясение
01:09Космический корабль Dragon стартовал во Флориде с грузом для МКС
01:01Российские моряки до беседы с СБУ не знали о другом названии своего танкера
00:58СМИ: КНДР испытала ракеты в знак предупреждения милитаристам в Сеуле
00:55Трамп выразил соболезнования из-за кончины президента Туниса
00:54СБ ООН продлил мандат миротворцев на Кипре на полгода
00:52Палата представителей США одобрила законопроект по бюджету и госдолгу
00:42В Петербурге во всех детских поликлиниках введут электронные медкарты
00:37Консул РФ в Молдавии: задержка СБУ танкера требует особого разбирательства
00:35В Сан-Паулу переодетые в полицейских грабители украли 750 килограмм золота
00:27МВД проверяет сообщения о подделке подписей в Партии роста в Марий Эл
00:25Володин рассказал, что не доверяет информации из Telegram-каналов
Лента новостейМолния