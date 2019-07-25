Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Сбербанк и Mail.ru Group (MRG) подписали соглашение о намерениях создать совместное предприятие в сфере еды и транспорта на базе Delivery Club и "Ситимобил", которым будут владеть на паритетной основе, говорится в сообщении сторон.

Обязывающее соглашение планируется заключить осенью 2019 года после получения всех необходимых разрешений от органов корпоративного управления, антимонопольных структур и других регуляторов. Стороны планируют инвестировать до 64 миллиардов в СП при условии достижения целевых показателей на горизонте 12 месяцев после заключения сделки.

MRG внесет в новую компанию свои доли в Delivery Club (100%) и "Ситимобил" (22,69%), связанные с ними миноритарные инвестиции и опционы в другие компании этих индустрий, а также денежные средства в размере 7,7 миллиарда рублей. Компания может дополнительно внести до 5,1 миллиарда рублей в капитал СП в зависимости от выполнения ряда KPI вносимыми активами в течение 12 месяцев после закрытия сделки. До закрытия сделки MRG обеспечит консолидацию на СП не менее 75% акций "Ситимобил".

Сбербанк внесет в СП 35% в компании Foodplex и около 38 миллиардов рублей деньгами. В случае выполнения Delivery Club и "Ситимобил" ряда KPI в течение следующих 12 месяцев вклад Сбербанка может быть увеличен на 13 миллиардов рублей. "Таким образом, к моменту закрытия сделки совместная компания получит денежные средства в размере 45,5 миллиарда рублей, а также дополнительно до 18 миллиардов рублей в течение следующих 12 месяцев после закрытия сделки в случае выполнения KPI", - говорится в сообщении сторон.

Уточняется, что все средства будут внесены в компанию наличными и направлены на органическое развитие, консолидацию активов и комплементарные существующим О2О-бизнесам потенциальные сделки в сегментах фудтеха и мобильности. Стороны оценивают, что стоимость СП при достижении целевых показателей может превысить 100 миллиардов рублей.

"Сбербанк и Mail.ru Group планируют создать ведущую российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта. Совместное предприятие будет оперировать на двух крупнейших цифровых потребительских рынках России, совокупный объем которых превысит 1 триллион рублей на горизонте 3 лет с ожидаемым среднегодовым ростом более 30%", - отмечается в сообщении.