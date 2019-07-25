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РИА Новости

В СК рассказали о приборах, помогающих криминалистам на месте преступления

Вчера, 10:24
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Георадар для поиска скрытых захоронений, фотоаппарат с возможностью 3D-съемки и другие современные приборы помогают подмосковным криминалистам в расследовании преступлений, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности заместителя руководителя управления криминалистики ГСУ СК России по Московской области Ратмир Беспамятнов.
Он рассказал о нескольких приборах, которые наиболее часто используют криминалисты при осмотре места происшествия. При этом собеседник агентства сообщил, что сотрудничать с экстрасенсами при расследовании преступлений ему не приходилось, хотя теоретически не исключил такую возможность. "Все законные методы хороши, если это может помочь расследованию", - отметил Беспамятнов.
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"Георадар "ОКО-М" предназначен для обнаружения предметов, полостей, а также вырытых и засыпанных ям в почве, изменений в структуре бетона и других горизонтальных поверхностей. Портативный детектор взрывчатых веществ позволяет обследовать транспорт, помещения, почтовую корреспонденцию, различные грузы и упаковки, а также людей на предмет наличия паров и частиц взрывчатых веществ, позволяет обнаруживать пары взрывчатого вещества на предметах, которые были с ним в контакте", - сказал Беспамятнов.
Кроме того, в распоряжении криминалистов есть средство для выявления замытых следов крови, квадракоптер с камерой высокого разрешения, способный подниматься на высоту более 200 метров, фотоаппарат с возможностью 3D-съемки, создающий изображение, которое можно просматривать в любом направлении, и обнаружитель скрытых видеокамер.
Применяют криминалисты и элементы гипноза. "Есть, например, методики по активации памяти. В нашем управлении нет специалистов, которые ими владеют, но в центральном аппарате ведомства они применяются", - сказал Беспамятнов.
Читайте полный текст интервью в Ратмиром Беспамятновым >>
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