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РИА Новости

Глава МИД Мальдив прокомментировал отмену виз с Россией

Вчера, 09:58
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Мальдивской Республики Абдулла Шахид
Министр иностранных дел Мальдивской Республики Абдулла Шахид
© РИА Новости / Владимир Песня
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Министр иностранных дел Мальдивской Республики Абдулла Шахид. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 25 июл – РИА Новости, Мария Князева. Отмена виз между Мальдивами и Россией является благоприятным фактором для развития инвестиций, сказал в интервью РИА Новости глава МИД Мальдивской Республики Абдулла Шахид, который около месяца назад посетил российскую столицу с визитом.
"Я был очень счастлив посетить Россию, в особенности встретиться с министром (иностранных дел РФ Сергеем) Лавровым, уважаемым государственным деятелем, дипломатом и политиком. Встреча с такой видной международной личностью была особенным событием для меня. Я имел возможность подписать соглашение между Мальдивами и Россией об отмене виз. Это также возможность для мальдивских бизнесменов легче путешествовать в Россию и получать выгоды от тех возможностей, которые есть в РФ, а также для российских инвестиций – приходить на Мальдивы. Человеческие контакты являются тем, что дает рост отношениям между двумя странами. И эти контакты завязываются, когда становится меньше ограничений на поездки", - сказал он.
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Россияне с 25 июля получили возможность отдыхать на Мальдивах без необходимости оформлять визу.
Отвечая на вопрос о том, какие инвестиций, по его ожиданиям, смогут активнее расти из-за отмены виз, Шахид сказал: "Я надеюсь, что ввиду этого будет больше возможностей для продвижения туризма в России и в результате больше туристов будет приезжать на Мальдивы. Плюс индустрия туризма - это отрасль, в которой российские инвестиции могут иметь возможности. В России есть очень крупные инвестиционные фирмы и бизнесмены, которые ищут возможности. Мальдивы могли бы стать для них очень хорошим местом для инвестиций".
Читайте полный текст интервью с Абдуллой Шахидом >>
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