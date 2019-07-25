Глава МИД Мальдив прокомментировал отмену виз с Россией

БРЮССЕЛЬ, 25 июл – РИА Новости, Мария Князева. Отмена виз между Мальдивами и Россией является благоприятным фактором для развития инвестиций, сказал в интервью РИА Новости глава МИД Мальдивской Республики Абдулла Шахид, который около месяца назад посетил российскую столицу с визитом.

"Я был очень счастлив посетить Россию, в особенности встретиться с министром (иностранных дел РФ Сергеем) Лавровым, уважаемым государственным деятелем, дипломатом и политиком. Встреча с такой видной международной личностью была особенным событием для меня. Я имел возможность подписать соглашение между Мальдивами и Россией об отмене виз. Это также возможность для мальдивских бизнесменов легче путешествовать в Россию и получать выгоды от тех возможностей, которые есть в РФ, а также для российских инвестиций – приходить на Мальдивы. Человеческие контакты являются тем, что дает рост отношениям между двумя странами. И эти контакты завязываются, когда становится меньше ограничений на поездки", - сказал он.

Россияне с 25 июля получили возможность отдыхать на Мальдивах без необходимости оформлять визу.