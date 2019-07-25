Абдулла Шахид: надеюсь, на Мальдивах отдохнут еще больше туристов из России

Министр иностранных дел Мальдивской Республики Абдулла Шахид во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 25 июня 2019

Россияне с сегодняшнего дня получили возможность отдыхать на Мальдивах без необходимости оформлять визу. А в следующем году это небольшое островное государство в Индийском океане откроет в Москве посольство. О том, почему Мальдивы могли бы стать очень привлекательным местом для российских инвестиций, в интервью корреспонденту РИА Новости в Брюсселе Марии Князевой рассказал глава МИД республики Абдулла Шахид.

— Как вы оцениваете свой недавний визит в Россию, вашу встречу с министром Лавровым? Каковы ваши ощущения и основные итоги?

— Я был очень счастлив посетить Россию, в особенности встретиться с министром Лавровым, уважаемым государственным деятелем, дипломатом и политиком. Встреча с такой видной международной личностью была особенным событием для меня. Я имел возможность подписать соглашение между Мальдивами и Россией об отмене виз. Это также возможность для мальдивских бизнесменов легче путешествовать в Россию и получать выгоды от тех возможностей, которые есть в РФ, а также для российских инвестиций приходить на Мальдивы. Человеческие контакты являются тем, что дает рост отношениям между двумя странами. И эти контакты завязываются, когда становится меньше ограничений на поездки.

— Вы упомянули визиты представителей мальдивского бизнеса в Россию и инвестиции из России в Мальдивы. Какие инвестиций, по вашим ожиданиям, смогут активнее расти из-за отмены виз?

— Я надеюсь, что ввиду этого будет больше возможностей для продвижения туризма в России и в результате больше туристов будет приезжать на Мальдивы. Плюс индустрия туризма — это отрасль, в которой российские инвестиции могут иметь возможности. В России есть очень крупные инвестиционные фирмы и бизнесмены, которые ищут возможности. Мальдивы могли бы стать для них очень хорошим местом для инвестиций.

— Возможно, у вас есть какие-либо ожидания или даже переговоры с какими-либо российскими авиакомпаниями, к примеру с "Аэрофлотом", с тем, чтобы появилось больше прямых рейсов между Россией и Мальдивами?

— Мы бы хотели иметь дополнительные прямые рейсы, особенно из Санкт-Петербурга. Сейчас у нас есть прямые рейсы из Москвы. Однако мы бы хотели увеличить регулярность полетов, особенно новых рейсов из Санкт-Петербурга, а также из других направлений. Наш министр туризма планирует быть в Москве в сентябре, чтобы присутствовать на генеральной ассамблее ВТО. Он встретится с министром туризма и другими официальными лицами касательно этих договоренностей по путешествиям. Мы также намерены увеличить наше участие в туристических выставках в России. Мы приложим больше усилий для увеличения числа рейсов из России.

— По поводу посольства Мальдив в России. Когда оно будет открыто?

— Министр Лавров и я говорили о том, как продвигаться с этим вопросом. Я поручил нашему послу в Берлине заняться открытием нового посольства в Москве. Таким образом, он приедет в Москву в течение примерно следующих месяцев. Я надеюсь, что необходимый для открытия нового посольства бюджет будет включен в бюджет (страны) на следующий год. Правительство, как предполагается, представит в парламент бюджет на новый год к ноябрю. То есть, я надеюсь, в следующем июне.

— Посольство будет открыто к следующему июню? Или в следующем июне?

— Примерно в июне.

— Каковы будут первые приоритеты работы этого посольства?

— Мы решили открыть посольство в Москве, потому что считаем, что Москва является одним из очень важных центров силы. Нам необходимо продолжать контактировать с правительством в Москве. Плюс у нас есть 55 мальдивских студентов в одном институте в России — для мальдивского населения это большое число. И я уверен, что с новым уровнем сотрудничества и рекламы больше семей будет отправлять своих детей для обучения в России. И я также надеюсь, что будет доступно больше стипендий со стороны российского правительства для мальдивских студентов. Будет больше поездок между двумя странами, и консульская поддержка для мальдивцев, живущих в России, будет очень важной задачей для посольства. Однако также важной задачей будет улучшение экономических связей между двумя странами, предоставление информации о возможностях инвестиций. Таким образом, это будет маленькое посольство, но многозадачное.

— Будет ли оно работать только на Россию или также на более широкий регион? Может быть, на другие страны?

— На данный момент мы начинаем с России, но, конечно, нам нужно будет максимизировать использование этого заграничного расположения. Когда оно будет создано, да, посол в России будет послом-нерезидентом для некоторых стран региона.

— А какие страны региона вам интересны?

— Пока не решено.

— Возможно, вы можете ожидать других встреч с высокопоставленными российскими чиновниками? К примеру, в рамках каких-либо конференций?