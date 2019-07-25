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РИА Новости

Глава района в Забайкалье ушел в отставку после критики со стороны Трутнева

Вчера, 09:57
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЯтур Танхаев
Ятур Танхаев
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Ятур Танхаев. Архивное фото
ЧИТА, 25 июл — РИА Новости. Глава Ононского района Забайкальского края Ятур Танхаев подал в отставку после того, как его раскритиковал полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Об этом сообщил РИА Новости начальник управления по обеспечению деятельности районной администрации Сергей Лапшаков.
На совещании, которое прошло в Чите на прошлой неделе, Трутнев отметил, что Танхаев ушел в отпуск во время ликвидации последствий апрельских степных пожаров. "Не надо господина Танхаева из этого отпуска возвращать, пусть он дальше отдыхает, ладно? Пишет заявление и заканчивает свой отпуск. Так работать нельзя, когда люди в беде, а он уехал. Закончилась работа, достаточно, надо искать нового главу района", — сказал полпред, обращаясь к губернатору края Александру Осипову.
Лапшаков подтвердил, что Танхаев написал заявление об отставке по собственному желанию с 1 августа. Районный совет депутатов рассмотрит его на внеочередном заседании 31 июля.
Пока обязанности главы района исполняет заместитель Танхаева по финансово-экономическому блоку Аюр Дугарнимаев, добавил собеседник агентства.
Мэр Комсомольска-на-Амуре Андрей Климов
12 июля, 03:58
Мэр Комсомольска-на-Амуре Климов подал в отставку
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Юрий ТрутневЗабайкальский крайПолитика
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