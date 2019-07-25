Глава района в Забайкалье ушел в отставку после критики со стороны Трутнева

ЧИТА, 25 июл — РИА Новости. Глава Ононского района Забайкальского края Ятур Танхаев подал в отставку после того, как его раскритиковал полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Об этом сообщил РИА Новости начальник управления по обеспечению деятельности районной администрации Сергей Лапшаков.

На совещании, которое прошло в Чите на прошлой неделе, Трутнев отметил, что Танхаев ушел в отпуск во время ликвидации последствий апрельских степных пожаров. "Не надо господина Танхаева из этого отпуска возвращать, пусть он дальше отдыхает, ладно? Пишет заявление и заканчивает свой отпуск. Так работать нельзя, когда люди в беде, а он уехал. Закончилась работа, достаточно, надо искать нового главу района", — сказал полпред, обращаясь к губернатору края Александру Осипову.