Посольство Мальдив в России может появиться в 2020 году

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мальдивской Республики Абдулла Шахид во время встречи в Москве. 25 июня 2019

БРЮССЕЛЬ, 25 июл – РИА Новости, Мария Князева. Посольство Мальдив в России может появиться в середине следующего года и среди его задач, помимо прочего, будет улучшение экономических связей между двумя странами, сказал в интервью РИА Новости глава МИД Мальдивской Республики Абдулла Шахид, который около месяца назад посетил российскую столицу с визитом.

Правительство Мальдив месяц назад издало указ об открытии в Москве посольства страны, сообщал ранее Шахид.

"Я надеюсь, что необходимый для открытия нового посольства бюджет будет включен в бюджет (страны) на следующий год. Правительство, как предполагается, представит в парламент бюджет на новый год к ноябрю. То есть, я надеюсь, в следующем июне… Примерно в июне", - ответил он на вопрос о сроках открытия посольства.

"Мы решили открыть посольство в Москве, потому что мы считаем, что Москва является одним из очень важных центров силы. Нам необходимо продолжать контактировать с правительством в Москве", - сказал он.

Среди задач посольства министр назвал и развитие экономических отношений.

"Также важной задачей будет улучшение экономических связей между двумя странами, предоставление информации о возможностях инвестиций", - сказал он.

Отвечая на вопрос, будет ли посольство работать только на Россию или также на более широкий регион, министр сказал: "На данный момент мы начинаем с России, но, конечно, нам нужно будет максимизировать использование этого заграничного расположения. Когда оно будет создано, да, посол в России будет послом-нерезидентом для некоторых стран региона".