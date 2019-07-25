Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-25T09:52Z
https://ria.ru/20190725/1556859575.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155588/52/1555885241_0:81:2264:1355_1036x0_80_0_0_be3ee331d34e70486fd763065050fd40.jpg
РИА Новости

Посольство Мальдив в России может появиться в 2020 году

Вчера, 09:52
193
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мальдивской Республики Абдулла Шахид во время встречи в Москве. 25 июня 2019
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мальдивской Республики Абдулла Шахид во время встречи в Москве. 25 июня 2019
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 25 июл – РИА Новости, Мария Князева. Посольство Мальдив в России может появиться в середине следующего года и среди его задач, помимо прочего, будет улучшение экономических связей между двумя странами, сказал в интервью РИА Новости глава МИД Мальдивской Республики Абдулла Шахид, который около месяца назад посетил российскую столицу с визитом.
Правительство Мальдив месяц назад издало указ об открытии в Москве посольства страны, сообщал ранее Шахид.
Пассажиры в аэропорту
Вчера, 09:50
Мальдивы хотели бы расширить авиасообщение с Россией
"Я надеюсь, что необходимый для открытия нового посольства бюджет будет включен в бюджет (страны) на следующий год. Правительство, как предполагается, представит в парламент бюджет на новый год к ноябрю. То есть, я надеюсь, в следующем июне… Примерно в июне", - ответил он на вопрос о сроках открытия посольства.
"Мы решили открыть посольство в Москве, потому что мы считаем, что Москва является одним из очень важных центров силы. Нам необходимо продолжать контактировать с правительством в Москве", - сказал он.
Среди задач посольства министр назвал и развитие экономических отношений.
"Также важной задачей будет улучшение экономических связей между двумя странами, предоставление информации о возможностях инвестиций", - сказал он.
Отвечая на вопрос, будет ли посольство работать только на Россию или также на более широкий регион, министр сказал: "На данный момент мы начинаем с России, но, конечно, нам нужно будет максимизировать использование этого заграничного расположения. Когда оно будет создано, да, посол в России будет послом-нерезидентом для некоторых стран региона".
По словам Шахида, пока не решено, какие страны региона это будут.
Читайте полный текст интервью с Абдуллой Шахидом >>
400000
Обсудить 0
Абдулла ШахидМальдивыРоссияВ мире
Рекомендуем
Пассажиры в аэропорту
Мальдивы хотели бы расширить авиасообщение с Россией
РИА
Новости
Министр иностранных дел Мальдивской Республики Абдулла Шахид
Глава МИД Мальдив прокомментировал отмену виз с Россией
Министр иностранных дел Мальдивской Республики Абдулла Шахид во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 25 июня 2019
Глава МИД Мальдив пригласил российского коллегу посетить страну
Президент США Дональд Трамп во время выступления на мероприятии организации Turning Point в Вашингтоне
Трамп выступил на фоне измененного символа президента США с двуглавым орлом
Лента
новостей
Вид с набережной на корабли в акватории Вонсана
КНДР привезла на задержанное российское судно воду
На востоке Афганистана семь человек погибли при взрыве фугаса
Миллиардера Эпштейна нашли в тюрьме в США в полубессознательном состоянии
Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын в демилитаризованной зоне, разделяющей две Кореи, в Панмунжоме, Южная Корея. 30 июня 2019
Китай призвал Пхеньян и Вашингтон возобновить консультации
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание о мерах по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области
Путин поручил вести мониторинг нарушений при рубке леса с помощью ГЛОНАСС
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время совещания с вице-премьерами РФ. 23 июля 2019
Медведев утвердил концепцию по увековечению памяти защитников Отечества
Прибытие гуманитарного конвоя МЧС РФ в Донецк. 25 июля 2019
Автоколонна из России доставила в ДНР более 140 тонн гуманитарной помощи
Протестующие во время столкновения с Национальной гвардией Венесуэлы в Альтамире, районе Каракаса
США рассматривают введение санкций против России из-за Венесуэлы
Президент РФ Владимир Путин
Путин проводит встречу с семьями, пострадавшими от наводнения в Приангарье
Летающий радар А-50
Южная Корея представила России документы по полету военного самолета
Губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росселло. Архивное фото
Губернатор Пуэрто-Рико объявил об отставке
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:03В Приамурье более ста домов и почти тысячу участков подтопило паводком
01:58Украинский посол предложил "хорватский сценарий" для захвата Донбасса
01:45Франция осудила новые пуски северокорейских ракет
01:43Для забора образца ДНК криминалистам достаточно рукопожатия, заявили в СК
01:40ВОЗ: свыше 325 миллионов человек заражены гепатитом В и С
01:27Трамп заявил, что разочарован премьером Швеции из-за дела A$AP Rocky
01:23Лидер "Слуги народа" выступил за новый закон о выборах в Раду
01:21Эксперты: Европе нужно привыкать к более частым периодам экстремальной жары
01:13У берегов Камчатки произошло второе за стуки землетрясение
01:09Космический корабль Dragon стартовал во Флориде с грузом для МКС
01:01Российские моряки до беседы с СБУ не знали о другом названии своего танкера
00:58СМИ: КНДР испытала ракеты в знак предупреждения милитаристам в Сеуле
00:55Трамп выразил соболезнования из-за кончины президента Туниса
00:54СБ ООН продлил мандат миротворцев на Кипре на полгода
00:52Палата представителей США одобрила законопроект по бюджету и госдолгу
00:42В Петербурге во всех детских поликлиниках введут электронные медкарты
00:37Консул РФ в Молдавии: задержка СБУ танкера требует особого разбирательства
00:35В Сан-Паулу переодетые в полицейских грабители украли 750 килограмм золота
00:27МВД проверяет сообщения о подделке подписей в Партии роста в Марий Эл
00:25Володин рассказал, что не доверяет информации из Telegram-каналов
Лента новостейМолния