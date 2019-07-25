Мальдивы хотели бы расширить авиасообщение с Россией

БРЮССЕЛЬ, 25 июл – РИА Новости, Мария Князева. Мальдивы хотели бы расширения авиасообщения с Россией, планируют прилагать больше усилий в этом направлении, сказал в интервью РИА Новости глава МИД Мальдивской Республики Абдулла Шахид, который около месяца назад посетил российскую столицу с визитом.

"Мы бы хотели иметь дополнительные прямые рейсы, особенно из Санкт-Петербурга. Сейчас у нас есть прямые рейсы из Москвы. Однако мы бы хотели увеличить регулярность полетов, особенно новых рейсов из Санкт-Петербурга, а также из других направлений", - сказал он.