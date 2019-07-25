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РИА Новости

Мальдивы хотели бы расширить авиасообщение с Россией

Вчера, 09:50
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПассажиры в аэропорту
Пассажиры в аэропорту
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Пассажиры в аэропорту. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 25 июл – РИА Новости, Мария Князева. Мальдивы хотели бы расширения авиасообщения с Россией, планируют прилагать больше усилий в этом направлении, сказал в интервью РИА Новости глава МИД Мальдивской Республики Абдулла Шахид, который около месяца назад посетил российскую столицу с визитом.
"Мы бы хотели иметь дополнительные прямые рейсы, особенно из Санкт-Петербурга. Сейчас у нас есть прямые рейсы из Москвы. Однако мы бы хотели увеличить регулярность полетов, особенно новых рейсов из Санкт-Петербурга, а также из других направлений", - сказал он.
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Мальдивский министр туризма, по его словам, планирует посетить в сентябре Москву и встретиться со своим российским коллегой и затронуть тему "этих договоренностей по путешествиям".
"Мы также намерены увеличить наше участие в туристических выставках в России. Мы приложим больше усилий для увеличения числа рейсов из России", - сказал Шахид.
Читайте полный текст интервью с Абдуллой Шахидом >>
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Абдулла ШахидМальдивыРоссияВ мире
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