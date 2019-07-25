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РИА Новости

В Крыму запустили официальный автобусный маршрут к границе с Украиной

Вчера, 09:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Официальный автобусный маршрут от Симферополя до границы с Украиной запущен в Крыму, сообщает пресс-служба министерства транспорта республики.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил активизировать борьбу с нелегальными перевозчиками на российско-украинском участке границы.
"От Симферополя до границы с Украиной, которая находится за Джанкоем, с 24 июля запущен официальный маршрут, который идет без остановок между конечными пунктами. Интервал движения автобусов составляет один час", - говорится в сообщении.
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В частности, из Симферополя автобусы отправляются от автостанции "Курортная". Последний рейс от Симферополя отправляется в 17.00, от границы с Украиной – в 19.00.
Билеты, по данным минтранса, можно купить в кассах автовокзала. Пассажиры, отправляющиеся в поездку от границы с Украиной, должны приобрести билет у водителей автобусов. После завершения работ по оборудованию остановочного пункта там установят кассы. Маршрут, отмечают в ведомстве, очень востребован у пассажиров.
"Ранее на данном участке не было официальных перевозчиков, билеты не выдавались", - подчеркнули в министерстве.
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