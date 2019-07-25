В Крыму запустили официальный автобусный маршрут к границе с Украиной

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Официальный автобусный маршрут от Симферополя до границы с Украиной запущен в Крыму, сообщает пресс-служба министерства транспорта республики.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил активизировать борьбу с нелегальными перевозчиками на российско-украинском участке границы.

"От Симферополя до границы с Украиной, которая находится за Джанкоем, с 24 июля запущен официальный маршрут, который идет без остановок между конечными пунктами. Интервал движения автобусов составляет один час", - говорится в сообщении.

В частности, из Симферополя автобусы отправляются от автостанции "Курортная". Последний рейс от Симферополя отправляется в 17.00, от границы с Украиной – в 19.00.

Билеты, по данным минтранса, можно купить в кассах автовокзала. Пассажиры, отправляющиеся в поездку от границы с Украиной, должны приобрести билет у водителей автобусов. После завершения работ по оборудованию остановочного пункта там установят кассы. Маршрут, отмечают в ведомстве, очень востребован у пассажиров.