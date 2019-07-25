Глава МИД Мальдив пригласил российского коллегу посетить страну

Министр иностранных дел Мальдивской Республики Абдулла Шахид во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 25 июня 2019

БРЮССЕЛЬ, 25 июл – РИА Новости, Мария Князева. Глава МИД Мальдивской Республики Абдулла Шахид пригласил своего российского коллегу Сергея Лаврова, с которым он встречался в Москве месяц назад, с визитом на Мальдивы и рассчитывает на его приезд. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Стороны ранее договорились об отмене виз и об открытии в Москве посольства этого островного государства.

"Господин Лавров и я договорились, что мы будем использовать любую возможность, которая у нас будет на международной арене, чтобы (общаться – ред.) и информировать друг друга о том, как идут дела. И это также был первый раз, когда министр иностранных дел Мальдив посетил Россию. Я пригласил министра Лаврова посетить Мальдивы, и я надеюсь, что он посетит нас скоро", - сказал Шахид.

Сотрудничество между Россией и Мальдивами должно стать устойчивым, добавил он.