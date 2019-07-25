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РИА Новости

Глава МИД Мальдив пригласил российского коллегу посетить страну

Вчера, 09:32
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Мальдивской Республики Абдулла Шахид во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 25 июня 2019
Министр иностранных дел Мальдивской Республики Абдулла Шахид во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 25 июня 2019
© РИА Новости / Владимир Песня
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БРЮССЕЛЬ, 25 июл – РИА Новости, Мария Князева. Глава МИД Мальдивской Республики Абдулла Шахид пригласил своего российского коллегу Сергея Лаврова, с которым он встречался в Москве месяц назад, с визитом на Мальдивы и рассчитывает на его приезд. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
Стороны ранее договорились об отмене виз и об открытии в Москве посольства этого островного государства.
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"Господин Лавров и я договорились, что мы будем использовать любую возможность, которая у нас будет на международной арене, чтобы (общаться – ред.) и информировать друг друга о том, как идут дела. И это также был первый раз, когда министр иностранных дел Мальдив посетил Россию. Я пригласил министра Лаврова посетить Мальдивы, и я надеюсь, что он посетит нас скоро", - сказал Шахид.
Сотрудничество между Россией и Мальдивами должно стать устойчивым, добавил он.
"И оно может быть устойчивым при обмене визитами на высоком уровне. Я уверен, что последующие годы принесут обмен визитами на высоком уровне между нашими двумя странами", - сказал он.
Читайте полный текст интервью с Абдуллой Шахидом >>
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Абдулла ШахидМальдивыРоссияВ мире
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