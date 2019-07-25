Красный Крест направил в Донбасс девять грузовиков с гуманитарной помощью

КИЕВ, 25 июл - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) направил в Донбасс девять грузовиков с гуманитарной помощью, сообщила в четверг пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовало девять грузовых автомобилей с гуманитарным грузом от Международного комитета Красного Креста (лекарственные средства, продуктовые наборы, средства гигиены и стройматериалы) общим весом 154,5 тонны", - говорится в сообщении.
Международные организации регулярно направляют гуманитарные грузы в Донбасс.