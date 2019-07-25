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РИА Новости

Красный Крест направил в Донбасс девять грузовиков с гуманитарной помощью

Вчера, 09:23
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КИЕВ, 25 июл - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) направил в Донбасс девять грузовиков с гуманитарной помощью, сообщила в четверг пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовало девять грузовых автомобилей с гуманитарным грузом от Международного комитета Красного Креста (лекарственные средства, продуктовые наборы, средства гигиены и стройматериалы) общим весом 154,5 тонны", - говорится в сообщении.
Международные организации регулярно направляют гуманитарные грузы в Донбасс.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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