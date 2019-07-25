Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-25T08:56Z
https://ria.ru/20190725/1556858120.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

На газопроводе из Узбекистана в Казахстан возобновили подачу газа

Вчера, 08:56
380
ТАШКЕНТ, 25 июл - РИА Новости. Подача газа на магистральном газопроводе "Газли - Шымкент", где в минувшую субботу произошел пожар на участке в Узбекистане, возобновлена, сообщил в четверг представитель министерства энергетики страны.
АО "Узбекнефтегаз" ранее сообщал, что 20 июля в 21.50 (19.50 мск) на 76-ом километре магистрального газопровода "Газли-Шымкент" на территории Бухарской области произошла авария, после чего - возгорание. Пожар был полностью потушен в районе 01.00 21 июля (23.00 мск 20 июля), жертв и пострадавших в результате аварии нет.
Газопровод Baltic Pipe
18 июля, 23:56
Дания дала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe
"Сегодня эксплуатация газопровода возобновлена, газ поступает в обычном режиме", - сказал представитель Минэнерго. По его словам, с 23 июля газ уже начал в тестовом режиме подаваться в трубу для восстановления необходимого рабочего давления.
По данным МЧС страны, пожар на участке произошел из-за разрыва трубы, к аварийно-восстановительным работам было привлечено 12 единиц специальной техники.
По газопроводу "Газли - Шымкент" осуществляется поставка узбекского газа в южные области Казахстана, а также в зимнее время реверс потребителям Ферганской долины (территория трёх областей Андижанской, Наманганской и Ферганской) на востоке Узбекистана.
300000
Обсудить 0
УзбекистанКазахстанВ мире
Рекомендуем
Колонна МЧС России с гуманитарной помощью прибыла в Луганск
РИА
Новости
Буровая установка на месте бурения нефтяной компанией Роснефть скважины Центрально-Ольгинская-1
Ученые придумали, как сделать бурение более "выносливым"
Миллиардера Эпштейна нашли в тюрьме в США в полубессознательном состоянии
Истребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана
В Каспийском море упал азербайджанский МиГ-29
Лента
новостей
На востоке Афганистана семь человек погибли при взрыве фугаса
Число погибших при взрывах в Кабуле возросло до семи человек
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Турецкий генерал объяснил конфликт между Анкарой и Вашингтоном
В Афганистане не менее пяти человек погибли при взрыве бомбы в автобусе
Жители Сеула смотрят по телевизору выпуск новостей о запуске ракет с территории КНДР. 25 июля 2019
В Южной Корее заявили об испытаниях в КНДР ракеты нового типа
В Афганистане более 35 силовиков погибли из-за нападения боевиков
Летающий радар А-50
Южная Корея представила России документы по полету военного самолета
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Признание "частного ЦРУ": газопровод в обход Украины будет строиться дальше
Последствия наводнения, вызванного проливными дождями, на севере Индии. 25 июля 2019
В Индии за два дня из-за молний погибли более 50 человек
В Киргизии заявили о стабилизации ситуации на границе с Таджикистаном
Прибытие гуманитарного конвоя МЧС РФ в Донецк. 25 июля 2019
Автоколонна из России доставила в ДНР более 140 тонн гуманитарной помощи
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:03В Приамурье более ста домов и почти тысячу участков подтопило паводком
01:58Украинский посол предложил "хорватский сценарий" для захвата Донбасса
01:45Франция осудила новые пуски северокорейских ракет
01:43Для забора образца ДНК криминалистам достаточно рукопожатия, заявили в СК
01:40ВОЗ: свыше 325 миллионов человек заражены гепатитом В и С
01:27Трамп заявил, что разочарован премьером Швеции из-за дела A$AP Rocky
01:23Лидер "Слуги народа" выступил за новый закон о выборах в Раду
01:21Эксперты: Европе нужно привыкать к более частым периодам экстремальной жары
01:13У берегов Камчатки произошло второе за стуки землетрясение
01:09Космический корабль Dragon стартовал во Флориде с грузом для МКС
01:01Российские моряки до беседы с СБУ не знали о другом названии своего танкера
00:58СМИ: КНДР испытала ракеты в знак предупреждения милитаристам в Сеуле
00:55Трамп выразил соболезнования из-за кончины президента Туниса
00:54СБ ООН продлил мандат миротворцев на Кипре на полгода
00:52Палата представителей США одобрила законопроект по бюджету и госдолгу
00:42В Петербурге во всех детских поликлиниках введут электронные медкарты
00:37Консул РФ в Молдавии: задержка СБУ танкера требует особого разбирательства
00:35В Сан-Паулу переодетые в полицейских грабители украли 750 килограмм золота
00:27МВД проверяет сообщения о подделке подписей в Партии роста в Марий Эл
00:25Володин рассказал, что не доверяет информации из Telegram-каналов
Лента новостейМолния