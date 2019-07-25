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РИА Новости

Спасатели эвакуируют вертолетами 35 жителей подтопленного села в Приамурье

Вчера, 08:09
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© МЧС РоссииСотрудники МЧС во время устранения последствий прохождения циклона в Амурской области
Сотрудники МЧС во время устранения последствий прохождения циклона в Амурской области
© МЧС России
ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – РИА Новости. Спасатели эвакуируют еще 35 жителей села Норск в Приамурье из-за опасного подъема уровня реки, сообщает региональный главк МЧС РФ.
В среду из села Норск было эвакуировано 5 человек.
Из-за сильных дождей в Амурской области несколько районов подтопило. Пострадали сотни придомовых участков и около 80 километров дорог. В селе Ивановка Зейского района из зоны подтопления эвакуированы 69 человек.
"В связи с подъемом уровня воды в реке Селемдже до уровня опасного явления в селе Норск Селемджинского района в превентивных целях проводят эвакуацию жителей из домов, попадающих в зону подтопления. Планируется эвакуировать из 25 домов, расположенных по улицам Первомайская, Набережная, Рабочая, 35 человек, из них 6 детей", - говорится в сообщении.
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Жителей эвакуируют в местную школу, где развернут ПВР, а затем доставят в поселок Февральск Селемжджинского района, там ПВР открыт в больнице. Для эвакуации людей в Февральск из Благовещенска вылетели вертолеты Ми-26 и Ми-8 МЧС России.
В селе Норск работают 26 амурских спасателей и 25 человек хабаровского отряда.
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