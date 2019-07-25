Губернатор Пуэрто-Рико объявил об отставке

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росселло на фоне скандала после утечки компрометирующей его переписки из мессенджера Telegram заявил, что уйдет с поста 2 августа.

Ранее произошла утечка почти 900 страниц личных текстовых сообщений губернатора Пуэрто-Рико из Telegram, в которых он оскорбительно отзывался о женщинах, журналистах и даже критиковал певца Рики Мартина за нетрадиционную ориентацию. Это привело к масштабным беспорядкам: жители вышли на улицы. Росселло заявлял, что не намерен уходить со своего поста.