В Приамурье собрали данные о 65 тысячах участников Великой Отечественной

ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – РИА Новости. Военный комиссариат Амурской области в рамках проекта "Дорога памяти" собрал информацию о 65 тысячах участников Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба ВВО.

"Специалистами собраны данные о более 65 тысячах амурчанах, вставших на защиту Родины…. Обрабатываются архивные документы и книги памяти. Собираются данные о родственниках-фронтовиках у местного населения и новобранцев, призываемых в армию", - говорится в сообщении.

Для увековечивания памяти родственников, кроме биографических данных, необходимо предоставить фотографию участника войны. Информацию можно передать в ближайший военный комиссариат или загрузить на сайте министерства обороны РФ.