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РИА Новости

В Приамурье собрали данные о 65 тысячах участников Великой Отечественной

Вчера, 06:20
0
© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в фотобанкПамятник воинам-амурцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в Благовещенске. Архивное фото
Памятник воинам-амурцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в Благовещенске. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
Перейти в фотобанк
Памятник воинам-амурцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в Благовещенске. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – РИА Новости. Военный комиссариат Амурской области в рамках проекта "Дорога памяти" собрал информацию о 65 тысячах участников Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба ВВО.
"Специалистами собраны данные о более 65 тысячах амурчанах, вставших на защиту Родины…. Обрабатываются архивные документы и книги памяти. Собираются данные о родственниках-фронтовиках у местного населения и новобранцев, призываемых в армию", - говорится в сообщении.
Для увековечивания памяти родственников, кроме биографических данных, необходимо предоставить фотографию участника войны. Информацию можно передать в ближайший военный комиссариат или загрузить на сайте министерства обороны РФ.
Собранные материалы передаются в Центральный музей Вооруженных Сил, где войдут в мультимедийную галерею "Дорога памяти". Экспозицию откроют на прихрамовой территории главного храма Вооруженных Сил России в Подмосковье к 75-летию Великой Победы.
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Восточный военный округВеликая Отечественная война (1941-1945)Амурская областьОбщество
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