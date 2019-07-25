Администрация хабаровского лагеря рассказала о результатах проверки в мае

ХАБАРОВСК, 25 июл — РИА Новости. Администрация детского лагеря "Холдоми" в Хабаровском крае, где в результате пожара погибли четыре ребенка, заявила, что у надзорных органов не было претензий к палаточному городку после майской проверки.

Как говорится в сообщении на сайте туркомплекса, недочеты выявили только в коттеджах и гостинице, их предписали исправить к 1 августа.

Кроме того, в июле прошли учения по эвакуации.

"Возможно, это и помогло нашим вожатым не растеряться и проявить смелость в помощи детям", — отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что лагерь был зарегистрирован в краевом реестре организаций отдыха детей и их оздоровления.

"Мы не ищем оправданий. Их нет. Однако мы призываем людей к благоразумию и человечности в этой страшной ситуации", — заявляет администрация.

Трагедия в "Холдоми"

Пожар произошел в ночь на вторник. В лагере находились 189 детей. Общая площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров, сгорели 20 из 26 палаток.

СК возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Расследованием займется центральный аппарат ведомства.

Задержаны директор организации — владельца детского учреждения и директор самого лагеря.

Известно, что последняя проверка Госпожнадзора проходила в лагере в мае этого года. Руководству предписали к 1 августа устранить нарушения, одним из которых было отсутствие планов эвакуации.

По предварительным данным, причиной трагедии мог стать загоревшийся обогреватель.