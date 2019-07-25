Эксперты выявили подорожание канцелярского набора для российских школьников

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Стоимость базового канцелярского набора для российского школьника, по данным на июль 2019 года, выросла на 5% в годовом выражении и достигла почти 2,6 тысячи рублей, подсчитали для РИА Новости эксперты производителя онлайн-касс "Эвотор".

Аналитики включили в стандартный комплект, приобретаемый на школьном базаре, следующие товары: карандаши (8 штук), письменные ручки (2 штуки), ластик, линейка, точилка, альбом для рисования, кисти, тетрадки (12 штук) и обложки для них, дневник, пенал, рюкзак.

"В 2018 году такой комплект в России в среднем стоил 2,47 тысячи рублей, в 2019 году подорожал на 5% - до 2,59 тысячи рублей", - сообщили в "Эвоторе".

Самый дорогой канцелярский комплект можно приобрести в Москве за 3,2 тысячи рублей (плюс 5% к прошлому году). В Санкт-Петербурге средняя стоимость канцелярского набора за год выросла на 7% и достигла 2,9 тысячи рублей.