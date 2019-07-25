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РИА Новости

В Рособрнадзоре рассказали, как заключить договор на платное обучение

Вчера, 03:59
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАбитуриентка подает документы на собеседовании с сотрудницей приемной комиссии. Архивное фото
Абитуриентка подает документы на собеседовании с сотрудницей приемной комиссии. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. При заключении договора на платное обучение в вузе стоит обращать внимание на условия, которые прописаны, и если в нем не было пункта, что вуз вправе пересматривать стоимость, то никаких допсоглашений в дальнейшем возникнуть не может, заявила в интервью РИА Новости замглавы Рособрнадзора Наталия Наумова.
"Очень важен договор. Есть документ министерства науки и высшего образования, который регламентирует процедуру осуществления платных услуг. Если в первичном договоре, который подписал абитуриент, не было пункта о том, что вуз вправе пересматривать стоимость, то никаких допсоглашений впоследствии возникнуть не может.
Существует право на индексацию, связанную с уровнем инфляции и ростом стоимости, потому что мы понимаем, что зарплаты растут, и расходы растут на реализацию образовательной программы, но не более", - сказала Наумова.
По её словам, очень важно обращать внимание на первичный документ, который подписывается, какие там условия предъявляются к абитуриенту. "Если там указано, что вуз в праве индексировать стоимость, в соответствии с правилами, установленным в приказе, значит это правомерно", - добавила она.
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