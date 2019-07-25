В Рособрнадзоре рассказали, как заключить договор на платное обучение

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. При заключении договора на платное обучение в вузе стоит обращать внимание на условия, которые прописаны, и если в нем не было пункта, что вуз вправе пересматривать стоимость, то никаких допсоглашений в дальнейшем возникнуть не может, заявила в интервью РИА Новости замглавы Рособрнадзора Наталия Наумова.

"Очень важен договор. Есть документ министерства науки и высшего образования, который регламентирует процедуру осуществления платных услуг. Если в первичном договоре, который подписал абитуриент, не было пункта о том, что вуз вправе пересматривать стоимость, то никаких допсоглашений впоследствии возникнуть не может.

Существует право на индексацию, связанную с уровнем инфляции и ростом стоимости, потому что мы понимаем, что зарплаты растут, и расходы растут на реализацию образовательной программы, но не более", - сказала Наумова.