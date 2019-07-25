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РИА Новости

ФАС: "Аэрофлот" необоснованно поднял тариф на грузовые перевозки в Магадан

Вчера, 03:56
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© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в фотобанкВид на Магадан. Архивное фото
Вид на Магадан. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Субботин
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МАГАДАН, 25 июл - РИА Новости. Управление Федеральной антимонопольной службы по Магаданской области вынесло решение о нарушении ПАО "Аэрофлот" и АО "Авиакомпания "Россия" антимонопольного законодательства, посчитав, что авиаперевозчик необоснованно поднял тариф на перевозку грузов из Москвы в Магадан сразу на 53%, сообщает официальный сайт регионального УФАС.
С октября 2017 года группа компаний "Аэрофлот" - единственный авиаперевозчик, совершающий регулярные беспосадочные рейсы по направлению Москва - Магадан.
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"Аэрофлот" проводит электронные торги для определения тарифа на перевозку грузов и почты по направлению Москва - Магадан на сезонной основе. В результате проведения торгов на перевозку груза и почты в апреле, мае и июне 2018 года цена увеличилась в среднем на 53%. В денежном выражении она поднялась с 250 рублей за килограмм до 345. Региональные власти обратились в УФАС с просьбой провести разбирательство.
"Воздушная перевозка грузов и почты по направлению Москва - Магадан является социально значимой, так как в отсутствие железнодорожного сообщения и длительности перевозки морем является единственно возможным способом доставки некоторых категорий грузов в Магаданскую область. Поэтому необоснованное увеличение цены на такую услугу является злоупотреблением доминирующим положением. Действия группы лиц "Аэрофлот" по проведению торгов на повышение цены на перевозку грузов и почты по направлению Москва - Магадан являются нарушением антимонопольного законодательства, а цена, установленная в апреле, мае и июне 2018 года в результате проведения торгов, признана монопольно высокой", - говорится в сообщении.
В сообщении говорится, что УФАС по Магаданской области выдало ПАО "Аэрофлот" предписания, направленные на устранение выявленных нарушений.
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АэрофлотФедеральная антимонопольная служба РФМоскваРоссияМагаданская областьЭкономика
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