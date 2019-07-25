Советник Зеленского рассказал об историческом союзе с "независимым Крымом"

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Украина вернется к вопросу о включении в текст конституции пункта о "национальной автономии" в Крыму. Об этом в эфире телеканала ATR заявил советник президента по политическим вопросам Никита Потураев. Украина вернется к вопросу о включении в текст конституции пункта о "национальной автономии" в Крыму. Об этом в эфире телеканалазаявил советник президента по политическим вопросам Никита Потураев.

По его словам, уже сейчас начал работать прообраз парламентского комитета "по оккупированным территориям", который разделен на подкомитеты по Крыму и Донбассу. И в этом комитете поддерживают идею создания "крымской национальной автономии", заявил Потураев.

Кроме того, он рассказал, как в начале XIX века Украина сотрудничала с "независимым" Крымским ханством.

"Россия проглотила Крым — независимое государство, веками независимое. Считать Крым турецкой колонией неправильно — это абсолютно искусственный, вымышленный, пропагандистский дискурс. Кто сказал, что пропаганда родилась во время Первой мировой войны — ерунда, она родилась столетиями раньше, когда нужно было оправдать абсолютно незаконный территориальный захват. Крымское ханство, как известно, было союзником Украины во время освободительной войны Богдана Хмельницкого", — сказал Потураев.