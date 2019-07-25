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РИА Новости

Советник Зеленского рассказал об историческом союзе с "независимым Крымом"

Вчера, 03:55
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© РИА Новости / Сергей МальгавкоЗамок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Украина вернется к вопросу о включении в текст конституции пункта о "национальной автономии" в Крыму. Об этом в эфире телеканала ATR заявил советник президента по политическим вопросам Никита Потураев.
По его словам, уже сейчас начал работать прообраз парламентского комитета "по оккупированным территориям", который разделен на подкомитеты по Крыму и Донбассу. И в этом комитете поддерживают идею создания "крымской национальной автономии", заявил Потураев.
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве. 9 июня 2019
15 июня, 00:20
Порошенко рассказал о древнем украинском трезубце в Севастополе
Кроме того, он рассказал, как в начале XIX века Украина сотрудничала с "независимым" Крымским ханством.
"Россия проглотила Крым — независимое государство, веками независимое. Считать Крым турецкой колонией неправильно — это абсолютно искусственный, вымышленный, пропагандистский дискурс. Кто сказал, что пропаганда родилась во время Первой мировой войны — ерунда, она родилась столетиями раньше, когда нужно было оправдать абсолютно незаконный территориальный захват. Крымское ханство, как известно, было союзником Украины во время освободительной войны Богдана Хмельницкого", — сказал Потураев.
На Украине неоднократно звучали сомнительные высказывания на исторические темы. Так, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов утверждал, что Украина издревле была "мощной морской державой", а история ее флота начинается со времен Киевской Руси. Согласно теории украинской певицы Русланы, корни ее соотечественников восходят к древней цивилизации шумеров, которые населяли Южную Месопотамию во втором тысячелетии до нашей эры. А по мнению депутата Верховной рады Надежды Савченко, украинцы уже с четвертого-пятого века до нашей эры были "индивидуалистами".
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Популярные комментарии
Зеля идет на те же грабли под Лозунгами Пети!
25 июля, 03:58
Тов Сухов
185100207
Русские, вы с каждым годом все хуже и хуже жить начинаете из-за санкций, неужели какой-то клочок земли стоил таких проблем???
25 июля, 07:31
yyoudontknowwhoiam
1450764
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