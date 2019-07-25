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РИА Новости

В Рособрнадзоре рассказали, как часто проверяющим предлагают взятки

Вчера, 03:11
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© РИА Новости / Павел ЛисицынЗаместитель руководителя Рособрнадзора Наталия Наумова. Архивное фото
Заместитель руководителя Рособрнадзора Наталия Наумова. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
Заместитель руководителя Рособрнадзора Наталия Наумова. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Общей статистики по предложениям взяток проверяющим Рособрнадзора нет, но каждое контрольно-надзорное мероприятие сопровождается отдельно с точки зрения антикоррупционных мероприятий и вопросов, связанных с достоверностью и объективностью проверки, заявила в интервью РИА Новости замглавы ведомства Наталия Наумова.
"У нас все эти вопросы находятся на контроле. Если такие факты возникают, инспектор информирует об этом руководителя, и все такие факты передаются в правоохранительные органы. У нас есть примеры, когда, усомнившись в качестве работы эксперта, мы дисквалифицируем его. Общей статистики мы не ведем, но каждое контрольно-надзорное мероприятие сопровождается отдельно с точки зрения антикоррупционных мероприятий и вопросов, связанных с достоверностью и объективностью проверки",- сказала Наумова, отвечая на вопрос, как часто проверяющим предлагают взятки во время проверок.
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