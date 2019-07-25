В Рособрнадзоре рассказали, как часто проверяющим предлагают взятки

"У нас все эти вопросы находятся на контроле. Если такие факты возникают, инспектор информирует об этом руководителя, и все такие факты передаются в правоохранительные органы. У нас есть примеры, когда, усомнившись в качестве работы эксперта, мы дисквалифицируем его. Общей статистики мы не ведем, но каждое контрольно-надзорное мероприятие сопровождается отдельно с точки зрения антикоррупционных мероприятий и вопросов, связанных с достоверностью и объективностью проверки",- сказала Наумова, отвечая на вопрос, как часто проверяющим предлагают взятки во время проверок.