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РИА Новости

Эрдоган после опровержения слухов о смерти встретился с премьером Малайзии

01:28
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 25 июл – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган провел переговоры с премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом, прибывшим в Анкару с визитом, сообщила администрация турецкого лидера.
Ранее советник главы правящей в Турции Партии справедливости и развития Ясин Актай опроверг РИА Новости распространившиеся в соцсетях слухи о кончине Эрдогана, заявив, что президент находится в отпуске.
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"Президент Турции Тайип Эрдоган встретился в аэропорту Эсенбога с прибывшим в Анкару с официальным визитом премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом", - говорится в сообщении на официальном сайте президента Турции.
Опубликованы также фотографии встречи двух лидеров.
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Махатхир МохамадМалайзияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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