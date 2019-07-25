Эрдоган после опровержения слухов о смерти встретился с премьером Малайзии

АНКАРА, 25 июл – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган провел переговоры с премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом, прибывшим в Анкару с визитом, сообщила администрация турецкого лидера.
Ранее советник главы правящей в Турции Партии справедливости и развития Ясин Актай опроверг РИА Новости распространившиеся в соцсетях слухи о кончине Эрдогана, заявив, что президент находится в отпуске.
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"Президент Турции Тайип Эрдоган встретился в аэропорту Эсенбога с прибывшим в Анкару с официальным визитом премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом", - говорится в сообщении на официальном сайте президента Турции.
Опубликованы также фотографии встречи двух лидеров.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile Ankara Esenboğa Havalimanı'nda bir araya geldi. pic.twitter.com/onqQ9v7gO0— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) July 24, 2019