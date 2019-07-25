Эрдоган после опровержения слухов о смерти встретился с премьером Малайзии

АНКАРА, 25 июл – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган провел переговоры с премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом, прибывшим в Анкару с визитом, сообщила администрация турецкого лидера.

Ранее советник главы правящей в Турции Партии справедливости и развития Ясин Актай опроверг РИА Новости распространившиеся в соцсетях слухи о кончине Эрдогана, заявив, что президент находится в отпуске.