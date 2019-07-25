Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-25T00:53Z
https://ria.ru/20190725/1556854776.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155685/48/1556854823_0:174:3071:1901_1036x0_80_0_0_99350745c05d337ab3783e78914e3d85.jpg
РИА Новости

В Пуэрто-Рико начали процесс импичмента в отношении губернатора

00:53
74
© AP Photo / Evan VucciГубернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росселло. Архивное фото
Губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росселло. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росселло. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Спикер палаты представителей Пуэрто-Рико Карлос Мендес заявил о начале процесса импичмента против губернатора Рикардо Росселло после утечки компрометирующей его переписки из мессенджера Telegram, сообщает местный телеканал Telemundo.
"Процесс (импичмента) начался. Единственный, кто может его остановить - это господин губернатор", - заявил Мендес в ходе пресс-конференции, имея в виду отставку Росселло.
Мендес также добавил, что губернатор выступит с обращением в среду по местному времени.
Ранее произошла утечка почти 900 страниц личных текстовых сообщений губернатора Пуэрто-Рико Рикардо Росселло из мессенджера Telegram, в которых он оскорбительно отзывался о женщинах, журналистах и даже критиковал певца Рики Мартина за нетрадиционную ориентацию. Это привело к масштабным беспорядкам: жители вышли на улицы. Сам Росселло заявил, что не намерен уходить со своего поста.
Наталья Яресько во время слушания по вопросу преодоления кризиса в Пуэрто-Рико
3 апреля, 08:00
Ураган "Натали". Как экс-министр Украины разваливает Пуэрто-Рико
000001
Обсудить 0
СШАПуэрто-РикоВ мире
Рекомендуем
Международная космическая станция. Архивное фото
В НАСА сообщили о поломке HD-камер на МКС
РИА
Новости
Жители Рима и туристы наполняют бутылки водой из-за жары. Архивное фото
В 13 крупных итальянских городах ввели высший уровень метеоопасности
Девушки на берегу золоотвала Новосибирской ТЭЦ-5
В Испании туристы попали в больницу после купания в токсичном озере
Южнокорейские военные сообщили о пуске снаряда неопределенной модели в КНДР
Лента
новостей
Премьер-министр Борис Джонсон выступает перед журналистами у резиденции на Даунинг-стрит, 10. 24 июля 2019
Джонсон назначил лидером палаты общин радикального сторонника Brexit Могга
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен перед началом переговоров в астанинском формате по Сирии. 26 апреля 2019
Совбез ООН отменил заседание по Сирии из травмы глаза Педерсена
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон у резиденции на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне
В Лондоне несколько сотен человек вышли на акцию против политики Джонсона
Министерство юстиции США. Архивное фото
Минюст США отказался преследовать генпрокурора и министра торговли
Студенты на лекции. Архивное фото
В Госдуме предложили сделать бесплатным высшее образование в ряде регионов
В Китае восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом
СМИ сообщили о гибели нескольких чиновников в результате взрыва в Могадишо
Борис Джонсон. Архивное фото
Борис Джонсон назначил своего младшего брата замминистра по делам бизнеса
Флаги европейских государств перед зданием Европейского парламента в Страсбурге
В Италии сообщили Европе "плохую новость" из-за развала ДРСМД
Главный вход в Амстердамский аэропорт Схипхол. Архивное фото
В аэропорту Амстердама из-за технического сбоя задерживаются рейсы
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
В американском сенате заявили о необходимости продлить СНВ-3
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:36В НАСА сообщили о поломке HD-камер на МКС
01:34Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
01:28Эрдоган после опровержения слухов о смерти встретился с премьером Малайзии
01:20Борис Джонсон назначил своего младшего брата замминистра по делам бизнеса
01:20В Южной Корее сообщили о втором пуске снаряда неопределенной модели в КНДР
01:08Джонсон назначил лидером палаты общин радикального сторонника Brexit Могга
01:04НАСА анонсировало следующий выход астронавтов в открытый космос с МКС
00:54В Госдуме предложили сделать бесплатным высшее образование в ряде регионов
00:53В Пуэрто-Рико начали процесс импичмента в отношении губернатора
00:51В Италии сообщили Европе "плохую новость" из-за развала ДРСМД
00:44В американском сенате заявили о необходимости продлить СНВ-3
00:40В 13 крупных итальянских городах ввели высший уровень метеоопасности
00:34Южнокорейские военные сообщили о пуске снаряда неопределенной модели в КНДР
00:33Boeing может приостановить производство самолетов 737 MAX
00:28Журнал Newsweek поместил на обложку "подрывающего демократию" Путина
00:26На согласованный митинг в Петербурге пришли более двух тысяч человек
00:13Минюст США отказался преследовать генпрокурора и министра торговли
23:55В Германии зафиксировали новый температурный рекорд
23:48Кандидат от "Оппозиционной платформы" заявил о фальсификациях на выборах
23:46В МИД Турции рассказали о состоянии раненого белорусского дипломата
Лента новостейМолния