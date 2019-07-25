Суд санкционировал административный арест Навального на 30 суток

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Симоновский суд Москвы санкционировал административный арест на 30 суток Алексея Навального, которому вменялось повторное нарушение порядка проведения митинга, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Признать Навального виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного часть 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) и назначить ему наказание в виде 30 суток административного ареста", - огласил решение судья Валентин Кулешов.

Вещи, разрешенные для проноса в камеру штрафного изолятора, а также книги, постельное белье и матрас Навальный принес с собой в суд заранее.

Протокол на Навального был составлен в связи с нарушением части 8 статьи 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). За данное правонарушение Навальному грозило наложение штрафа в размере от 150 до 300 тысяч рублей, обязательные работы на срок от 40 до 200 часов или административный арест на срок до 30 суток.

Из озвученного в суде протокола следует, что Навальный дважды призвал граждан принять участие в несогласованном публичном мероприятии 27 июля – в ходе согласованного митинга на проспекте Академика Сахарова 20 июля и позже, на своей странице в Facebook. Вину во вменяемом правонарушении Навальный не признал, отмечая, что не призывал людей выходить на акцию, а лишь предложил кандидатам в депутаты провести встречу с избирателями в указанный день. Его адвокат Ольга Михайлова в свою очередь заявила, что представленные в суд материалы не включают в себя доказательств совершения правонарушения.

До этого Навальный призывал своих сторонников выйти на несогласованную протестную акцию 27 июля к зданию мэрии Москвы, чтобы оспорить отказ в регистрации сторонников Навального в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы. Речь идет о сотрудниках ФБК Навального - Любови Соболь и Иване Жданове.

Ещё до вынесения постановления Навальный попросил суд отложить исполнение назначенного наказания на несколько дней, так как он планировал посетить концерт немецкой группы Rammstein, который пройдет в Москве 29 июля.