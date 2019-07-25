Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-25T08:00Z
https://ria.ru/20190725/1556842163.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155685/84/1556858427_0:97:3072:1825_1036x0_80_0_0_f9b9c58da7f7f0f293855260278bad7c.jpg
РИА Новости

"Путин прав": британские СМИ назвали виновника своего поражения

Вчера, 08:00
122731
© REUTERS / Stefan Rousseau/PoolСотрудники резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне приветствуют нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. 24 июля 2019
Сотрудники резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне приветствуют нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. 24 июля 2019
© REUTERS / Stefan Rousseau/Pool
Виктор Мараховский
Виктор Мараховский
Все материалы
Превращение экс-журналиста Бориса Джонсона в премьер-министра Великобритании вызвало у передовых британцев реакцию, сопоставимую с горем передовых американцев после избрания Трампа.
В сильно смягченном переводе выражения ведущих комментаторов звучат примерно так: "Ну что, клоун встает во главе бывшей империи", "Нашей стране капец", "Мелкий хрен стал премьером".
Напомним: Джонсон — которого трудно обвинить в принципиальности, но невозможно обвинить в отсутствии целеустремленности — стал главой британского кабинета автоматически, возглавив по итогам голосования Консервативную партию. После триумфа он выступил с огненной речью, в которой, в частности, заявил: "Я говорю всем сомневающимся: чувак, мы зарядим страну, мы проведем Brexit!" — после чего даже равнодушным стало понятно, что в королевстве наступила новая эпоха.
Проигравшие (как в самой партии Джонсона, так и в других) пытаются понять, как так вышло и кто виноват.
Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин
24 июля, 13:42
Битва за Британию. Массовый митинг против Джонсона уже собираютЛидер британской оппозиции Джереми Корбин призвал сторонников выйти на манифестацию, чтобы потребовать проведения всеобщих выборов. Политолог Владимир Киреев в эфире радио Sputnik оценил ситуацию.
Значительная часть передовых комментаторов винит во всем "белый рабочий класс". Этот ничего не понимающий в жизни слой англичан купился на джонсоновский образ так называемого рубахи-парня, режущего так называемую правду-матку. Белый рабочий класс, с горечью повторяют комментаторы, не понимает, что главным потерпевшим от Brexit окажется он. В передовых твиттерах мелькает знакомое всем нам "этот народ безнадежен".
Некоторые, впрочем, рассуждают фундаментальнее. Да, конечно, "клоун" поднялся на поддержке простых и незамысловатых людей, признают они. Но нет ли в этом и нашей с вами вины?
Так, например, колумнист левоцентристской Guardian пишет: "Ответственными за общественную поляризацию называют социальные медиа. Там вы можете группироваться с теми, кто поддерживает вашу точку зрения своим исступлением эмоций — даже если точка зрения состоит в том, что Земля плоская. Не перечь мне, или я тебя забаню. Такова моя прерогатива. Этот образ действий переселился из онлайна в реальный мир: многие люди живут так, как будто они могут забанить окружающих".
В общем, соцсети, которые изначально задумывались вроде бы как средство общения между людьми, — на деле послужили могучим средством отчуждения людей друг от друга. Якобы проницаемый и бескрайний интернет — превратился в "эхо-камеры", в которых каждый слышит лишь отражение собственных мыслей и высказываний.
И сами либералы, ныне рассказывающие друг другу о том, в каком они отчаянии, живут в собственном "гетто единомышленников", подвергая остракизму и расфренду всех, кто не с ними. Терпимость у них почти на нуле, они постоянно "очищают свои ряды от предателей". И в итоге оказываются в горьком одиночестве и изоляции.
В конце автор Guardian призывает: "Я не говорю, что нужно подружиться с расистами или перестать быть левыми. Нам нужно просто поступиться своей комфортной бесчувственностью". Иными словами — снять с себя корону и нимб, слезть с пьедестала и пытаться разговаривать с теми, кто не за вас.
Президент США Дональд Трамп
23 июля, 21:30
"Британский Трамп": президент США приветствовал избрание Джонсона премьером
Но есть основания полагать, что это не поможет. По факту получилось так, что именно главный технологический прорыв либерального демократического Запада — Всемирная сеть — стал главным могильщиком либеральной демократии.
Ведь суть либерализма, строго говоря, как раз состоит в том, что носители совершенно различных убеждений имеют неотъемлемые права и мирно сосуществуют, через проверенные механизмы приходя к компромиссам.
А появление доступных "гетто единомышленников" привело к тому, что способность к компромиссам у их обитателей тупо атрофировалась за ненужностью. И в результате "общий знаменатель" теперь достигается не уютными переговорами специально отобранных носителей разных убеждений, а простым арифметическим перевесом.
В итоге та же Guardian в лице своих авторов констатирует: "Путин прав. Путинизм действительно может быть будущим человечества". И перечисляет все факты, говорящие о том, что либерализм в его нынешнем виде действительно изжил себя, о чем в июне сообщил миру российский президент. Иначе откуда этот невиданный взлет "популистов" по всему западному миру.
Но вот что характерно: сама оплакивающая демократию передовая пресса является носительницей вполне сектантского, игнорирующего 99 процентов реальности взгляда на мир. Например, главной новостью тех же британских медиа о России на этой неделе стало убийство (по известным данным — скорее, бытовое) 41-летней жительницы Петербурга. Причина: эта жительница была одновременно ЛГБТ-активисткой, проукраинской активисткой, зоозащитницей и далее по списку, и постоянно где-нибудь пикетировала, проклиная режим. По причине идеологического соответствия жертвы — ее трагедия перевесила вообще всю повестку 150-миллионной страны. И тем укрепила в читателях передовых британских СМИ точку зрения об их собственной плоской Земле.
Перестановка слагаемых
23 июля, 18:53
Перестановка слагаемых
...Я это все к чему. Нельзя одновременно стенать о том, что люди утрачивают способность к взаимопониманию, — и сооружать для "своих" людей специальную "отфильтрованную реальность", в которой забанены новости, не подтверждающие вашу картину мира.
Нельзя одной рукой создавать кастрированную картину мира, отвечающую вашей идеологии, — а другой писать о том, как потребителям разных версий реальности недостает терпимости.
14668310171350
Обсудить 72
Борис ДжонсонВеликобританияАвторы
Популярные комментарии
Идеология по отношению к новостям из незападного мира превалирует в масс медиа Европы и Америки. Это факт. Впрочем российские государственные СМИ ещё хуже. У них и внутренние новости направлены на промывание мозгов
25 июля, 09:04
Павел Иванов
252401125
Качественная статья! Молодец автор!
25 июля, 08:24
cconvlad1
14410006
Рекомендуем
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Девочка из лагеря "Холдоми" рассказала, с чего начался смертельный пожар
РИА
Новости
Лососевая путина
Убивайте их: в Норвегии пожаловались на вторжение "русских лососей"
Задержание российского танкера NEYMA в Измаиле. Стоп-кадр видео СБУ
МИД прокомментировал задержание российского танкера на Украине
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
СБУ задержала российский танкер
Лента
новостей
Коллективная молитва в мечети Кебир-джами в Симферополи
Крымские татары ответили на предложение Киева создать автономию
Кадр из сериала Игра престолов
Создатели "Игры престолов" ответили на петицию недовольных фанатов
Доллары
Билет в один конец: доллар лишают статуса мировой резервной валюты
Президент Украины Владимир Зеленский
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
На месте обрушения части дорожного полотна автомобильной дороги А-147 в Сочи. 25 июля 2019
В Сочи после ливня обрушился участок главной прибрежной трассы
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Признание "частного ЦРУ": газопровод в обход Украины будет строиться дальше
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
В Чечне шестилетний мальчик стал охранником Кадырова
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве. 21 июля 2019
Несколько человек пытались напасть на Порошенко после допроса
Кадр из сериала Игра престолов
Серый Червь из "Игры престолов" объяснил, почему не убил Джона Сноу
Останки боярина, захороненного в Юрьевом монастыре
Ученые нашли в Великом Новгороде саркофаги бояр сына Юрия Долгорукого
Флаг Абхазии в Пицунде
Кино, вино и Рица: чем Абхазия притягивает туристов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:03В Приамурье более ста домов и почти тысячу участков подтопило паводком
01:58Украинский посол предложил "хорватский сценарий" для захвата Донбасса
01:45Франция осудила новые пуски северокорейских ракет
01:43Для забора образца ДНК криминалистам достаточно рукопожатия, заявили в СК
01:40ВОЗ: свыше 325 миллионов человек заражены гепатитом В и С
01:27Трамп заявил, что разочарован премьером Швеции из-за дела A$AP Rocky
01:23Лидер "Слуги народа" выступил за новый закон о выборах в Раду
01:21Эксперты: Европе нужно привыкать к более частым периодам экстремальной жары
01:13У берегов Камчатки произошло второе за стуки землетрясение
01:09Космический корабль Dragon стартовал во Флориде с грузом для МКС
01:01Российские моряки до беседы с СБУ не знали о другом названии своего танкера
00:58СМИ: КНДР испытала ракеты в знак предупреждения милитаристам в Сеуле
00:55Трамп выразил соболезнования из-за кончины президента Туниса
00:54СБ ООН продлил мандат миротворцев на Кипре на полгода
00:52Палата представителей США одобрила законопроект по бюджету и госдолгу
00:42В Петербурге во всех детских поликлиниках введут электронные медкарты
00:37Консул РФ в Молдавии: задержка СБУ танкера требует особого разбирательства
00:35В Сан-Паулу переодетые в полицейских грабители украли 750 килограмм золота
00:27МВД проверяет сообщения о подделке подписей в Партии роста в Марий Эл
00:25Володин рассказал, что не доверяет информации из Telegram-каналов
Лента новостейМолния