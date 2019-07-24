Власти ответили на заявление об угрозе "нового Чернобыля" в Приангарье

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Власти Иркутской области Власти Иркутской области заявили , что не могут ликвидировать загрязнение на заводе "Усольехимпром", поскольку не обладают необходимыми полномочиями.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова ранее сообщила , что на предприятии необходимо провести рекультивацию, иначе может произойти глобальная экологическая катастрофа, по последствиям сравнимая с аварией на Чернобыльской АЭС.

В своем заявлении правительство региона отметило, что просило Минприроды включить меры по ликвидации цеха ртутного электролиза на "Усольехимпроме" в федеральный проект "Чистая страна" в рамках нацпроекта "Экология".

В ведомстве, в свою очередь, указали, что для выделения средств необходимо уточнить необходимую для выполнения работ сумму.

Власти Иркутской области подчеркивают, что дважды направляли материалы для включения предприятия в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, но получали отказ, поскольку процедура банкротства ООО "Усольехимпром" еще не завершена.

В региональном правительстве признали, что ситуация на предприятии действительно очень серьезная, однако заявили о некорректности сравнений с ЧАЭС.