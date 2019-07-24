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РИА Новости

Власти ответили на заявление об угрозе "нового Чернобыля" в Приангарье

Вчера, 20:05
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© Usolie.InfoХимическое предприятие в городе Усолье-Сибирское "Усольехимпром"
Химическое предприятие в городе Усолье-Сибирское Усольехимпром
© Usolie.Info
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Власти Иркутской области заявили, что не могут ликвидировать загрязнение на заводе "Усольехимпром", поскольку не обладают необходимыми полномочиями.
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова ранее сообщила, что на предприятии необходимо провести рекультивацию, иначе может произойти глобальная экологическая катастрофа, по последствиям сравнимая с аварией на Чернобыльской АЭС.
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В своем заявлении правительство региона отметило, что просило Минприроды включить меры по ликвидации цеха ртутного электролиза на "Усольехимпроме" в федеральный проект "Чистая страна" в рамках нацпроекта "Экология".
В ведомстве, в свою очередь, указали, что для выделения средств необходимо уточнить необходимую для выполнения работ сумму.
Власти Иркутской области подчеркивают, что дважды направляли материалы для включения предприятия в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, но получали отказ, поскольку процедура банкротства ООО "Усольехимпром" еще не завершена.
В региональном правительстве признали, что ситуация на предприятии действительно очень серьезная, однако заявили о некорректности сравнений с ЧАЭС.
"Все это, включая почвогрунты, грунтовые и подземные воды, пропитано высокотоксичными хлорорганическими загрязняющими веществами и тяжелыми металлами. Но даже это не дает права серьезным ученым на некорректные сравнения "Усольехимпрома" с Чернобылем", — резюмировал министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей Крючков.
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Андрей КрючковСветлана РадионоваЧернобыльская АЭСРосприроднадзорИркутская областьЭкологияОбщество
Популярные комментарии
Короче классическое "мытутнепричем".
24 июля, 21:09
ese s
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