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РИА Новости

В Росприроднадзоре предупредили об угрозе "экологического Чернобыля"

01:09
142207
© РИА Новости / Илья ПиталевРуководитель Росприроднадзора Светлана Радионова
Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Предприятию "Усольехимпром" в Иркутской области нужна рекультивация, иначе может произойти глобальная экологическая катастрофа, соизмеримая с аварией на Чернобыльской АЭС. Такое заявление в интервью "Известиям" сделала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Завод производит хлор и другие химические вещества. По словам собеседницы издания, собственники "выкачали" из него все возможное и оставили на произвол судьбы. В частности, предприятию требуется демеркуризация из-за сильного загрязнения ртутью.
Радионова рассказал, что в корпусах "Усольехимпрома" хранятся емкости с химически опасными веществами, часть из них находится под давлением, "что там — никто не знает".
"В скважины, из которых когда-то выбрали солевой раствор, закачали нефтеотходы. Рядом течет Ангара, и понятно, если такую скважину прорвет, река будет загрязнена. <...> Нужно действовать уже сейчас", — пояснила глава надзорного ведомства.
Росприроднадзор уже обратился к правительству с просьбой создать программу по рекультивациии "Усольехимпрома".
Радионова посетовала, что это не единственный случай халатности собственников, которые часто при уменьшении прибыли пытаются переоформить объект на фирму-однодневку, после чего пропадают.
Она призвала владельцев опасных объектов заранее готовить резервные средства на устранение негативных последствий.
Глава ведомства также уточнила, что в Минприроды обсуждается законопроект по ликвидации накопленного экологического ущерба.
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Светлана РадионоваЧернобыльская АЭСРосприроднадзорРоссияОбщество
Популярные комментарии
"Кто-то" (Фантомас, наверное) выкачал все ресурсы, угробил предприятие и экологию, набив свои карманы деньгами, а сейчас за наш с вами, сограждане, счёт будем производить рекультивацию... Это нормально? А где раньше были всякие надзоры, в том числе прокуроры? Вот с них и нужно спрашивать!!!! И проверять: а не в доли ли они? Причём проверять и спрашивать со всех, кто занимал посты последние лет 20-30!!!!
24 июля, 02:39
zztproc
63031336
Поддерживаю! Особенно правильное требование привлечь всех, кто занимал посты руководства за последние 20-30 лет. Достали. Пора развязывать этот гордиев узел, а лучше разрубить.
24 июля, 02:55
volodimirbolt Skif
41123336
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