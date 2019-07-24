Герой победного кадра конкурса имени Стенина посетил "Москвариум" на ВДНХ

Мальчик из Ирака Касим Алькадим во время посещения "Москвариума"

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Герой конкурса имени Стенина иракский мальчик Касим Алькадим посетил "Москвариум", где увидел, как кормят хищных акул, потрогал морскую звезду и увидел самую крупную пресноводную рыбу, передает корреспондент РИА Новости.

Тринадцатилетний Касим попал в центр внимания широкой общественности в 2018 году, когда фотография "Желание жить" иракского фотографа Тайсира Мехди победила в номинации "спорт" на конкурсе имени Стенина в 2018 году. На фотографии Касим, потерявший левую ногу на противопехотной мине, запечатлен играющим в футбол на костылях в окружении приятелей. С подачи официального представителя МИД Марии Захаровой МИА "Россия сегодня" пригласила героя фотографии в Москву, где он смог встретиться с российскими врачами, вызвавшимися помочь иракскому подростку.

Во время первого приезда Касима в российскую столицу в мае ведущие эксперты НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и института хирургии имени Вишневского разработали план лечения. Проведут его специалисты российского представительства производителя ортопедической техники и оборудования Ottobock. Спонсорство протезирования полностью взял на себя благотворительный фонд "СПАРТАК – ДЕТЯМ". В свою очередь, Духовное управления мусульман России и мусульманская община города Красногорска взяли на себя расходы на проживание Касима и его сопровождающего в России в период лечения.

Касим прилетел в Москву 22 июля и уже успел посетить врачей специалистов, занимающихся его лечением. Ему предстоит примерить протез, который был создан специалистами российской компании Ottobock, а также еще несколько посещений врачей.

Специально к приезду Касима сотрудники "Москвариума" подготовили увлекательную программу. В ходе экскурсии в среду мальчик покормил японских карпов из бутылочек, прикоснулся к морским звездам, узнал, как кормят хищных акул и впервые увидел одних из самых крупных представителей пресноводных рыб - осетра.

По словам Касима, он никогда бы не мог подумать, что ему удастся подержать в руках настоящую морскую звезду. Самым ярким впечатлением для Касима стал, момент, когда он очутился в тоннеле, а над его головой проплывали рыбы разных размеров. Во время экскурсии, когда Касиму предложили посмотреть за процессом кормления рыб, водолаз в аквариуме раскрыл плакат с надписью " Добро пожаловать, Касим".

"Мне очень понравилась экскурсия по "Москвариуму". До этого я еще никогда не видел так близко таких рыб. Больше всего мне понравилось наблюдать за кормлением хищных акул и черепахи, а еще я очень удивился, когда один из водолазов раскрыт в воде плакат, где было написано "Добро пожаловать, Касим". Я обязательно поделюсь этими воспоминаниями со своими друзьями", - рассказал он.

В завершении развлекательной программы, Касим посетил водное-шоу "Сон в летнюю ночь", повествующее о старой легенде, согласно которой один раз в году в волшебном лесу расцветают удивительные цветы, которые должна собрать самая прекрасная девушка. Но, как и во всех сказках, все пошло не так. Касим признался, что даже несмотря на то, что все представление было на русском, он был поражен происходившим на сцене и понял то, что хотели передать артисты.