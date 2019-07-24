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РИА Новости

Герой победного кадра конкурса имени Стенина посетил "Москвариум" на ВДНХ

Вчера, 19:05
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМальчик из Ирака Касим Алькадим во время посещения "Москвариума"
Мальчик из Ирака Касим Алькадим во время посещения Москвариума
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Герой конкурса имени Стенина иракский мальчик Касим Алькадим посетил "Москвариум", где увидел, как кормят хищных акул, потрогал морскую звезду и увидел самую крупную пресноводную рыбу, передает корреспондент РИА Новости.
Тринадцатилетний Касим попал в центр внимания широкой общественности в 2018 году, когда фотография "Желание жить" иракского фотографа Тайсира Мехди победила в номинации "спорт" на конкурсе имени Стенина в 2018 году. На фотографии Касим, потерявший левую ногу на противопехотной мине, запечатлен играющим в футбол на костылях в окружении приятелей. С подачи официального представителя МИД Марии Захаровой МИА "Россия сегодня" пригласила героя фотографии в Москву, где он смог встретиться с российскими врачами, вызвавшимися помочь иракскому подростку.
Касим Алькадим в "Москвариуме"
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Касим Алькадим прилетел в Москву 22 июля, посетил врачей, которые занимаются его лечением, и теперь участвует в развлекательных мероприятиях.

Мальчик из Ирака Касим Алькадим во время посещения Москвариума
1 из 10

Касим Алькадим прилетел в Москву 22 июля, посетил врачей, которые занимаются его лечением, и теперь участвует в развлекательных мероприятиях.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

К приезду Касима сотрудники "Москвариума" подготовили особую программу.

Мальчик из Ирака Касим Алькадим во время посещения Москвариума
2 из 10

К приезду Касима сотрудники "Москвариума" подготовили особую программу.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Мальчик прикоснулся к морским звездам, узнал, как кормят хищных акул и впервые увидел самую крупную из пресноводных рыб — осетра.

Мальчик из Ирака Касим Алькадим во время посещения Москвариума
3 из 10

Мальчик прикоснулся к морским звездам, узнал, как кормят хищных акул и впервые увидел самую крупную из пресноводных рыб — осетра.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Самым ярким впечатлением для Касима стал момент, когда он очутился в тоннеле, а над его головой проплывали рыбы.

Мальчик из Ирака Касим Алькадим во время посещения Москвариума
4 из 10

Самым ярким впечатлением для Касима стал момент, когда он очутился в тоннеле, а над его головой проплывали рыбы.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Когда мальчику предложили посмотреть, как кормят рыб, водолаз в аквариуме раскрыл плакат с надписью " Добро пожаловать, Касим".

Мальчик из Ирака Касим Алькадим во время посещения Москвариума
5 из 10

Когда мальчику предложили посмотреть, как кормят рыб, водолаз в аквариуме раскрыл плакат с надписью " Добро пожаловать, Касим".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Еще Касим побывал на шоу морских животных.

Представление с дельфинами в Моквариуме
6 из 10

Еще Касим побывал на шоу морских животных.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Касим Алькадим на представлении в "Москвариуме".

Мальчик из Ирака Касим Алькадим во время посещения представления в Москвариуме
7 из 10

Касим Алькадим на представлении в "Москвариуме".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

"Мне очень понравилась экскурсия по "Москвариуму". До этого я еще никогда не видел так близко таких рыб", — поделился Касим.

Мальчик из Ирака Касим Алькадим во время посещения Москвариума
8 из 10

"Мне очень понравилась экскурсия по "Москвариуму". До этого я еще никогда не видел так близко таких рыб", — поделился Касим.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Мальчик пообещал рассказать о своем московском приключении друзьям в Ираке.

Представление с косаткой в Моквариуме
9 из 10

Мальчик пообещал рассказать о своем московском приключении друзьям в Ираке.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Касим Алькадим во время посещения "Москвариума".

Мальчик из Ирака Касим Алькадим во время посещения Москвариума
10 из 10

Касим Алькадим во время посещения "Москвариума".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
1 из 10

Касим Алькадим прилетел в Москву 22 июля, посетил врачей, которые занимаются его лечением, и теперь участвует в развлекательных мероприятиях.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
2 из 10

К приезду Касима сотрудники "Москвариума" подготовили особую программу.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
3 из 10

Мальчик прикоснулся к морским звездам, узнал, как кормят хищных акул и впервые увидел самую крупную из пресноводных рыб — осетра.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
4 из 10

Самым ярким впечатлением для Касима стал момент, когда он очутился в тоннеле, а над его головой проплывали рыбы.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
5 из 10

Когда мальчику предложили посмотреть, как кормят рыб, водолаз в аквариуме раскрыл плакат с надписью " Добро пожаловать, Касим".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
6 из 10

Еще Касим побывал на шоу морских животных.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
7 из 10

Касим Алькадим на представлении в "Москвариуме".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
8 из 10

"Мне очень понравилась экскурсия по "Москвариуму". До этого я еще никогда не видел так близко таких рыб", — поделился Касим.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
9 из 10

Мальчик пообещал рассказать о своем московском приключении друзьям в Ираке.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
10 из 10

Касим Алькадим во время посещения "Москвариума".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Во время первого приезда Касима в российскую столицу в мае ведущие эксперты НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и института хирургии имени Вишневского разработали план лечения. Проведут его специалисты российского представительства производителя ортопедической техники и оборудования Ottobock. Спонсорство протезирования полностью взял на себя благотворительный фонд "СПАРТАК – ДЕТЯМ". В свою очередь, Духовное управления мусульман России и мусульманская община города Красногорска взяли на себя расходы на проживание Касима и его сопровождающего в России в период лечения.
Касим прилетел в Москву 22 июля и уже успел посетить врачей специалистов, занимающихся его лечением. Ему предстоит примерить протез, который был создан специалистами российской компании Ottobock, а также еще несколько посещений врачей.
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМальчик из Ирака Касим Алькадим во время посещения "Москвариума
Мальчик из Ирака Касим Алькадим во время посещения Москвариума
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Мальчик из Ирака Касим Алькадим во время посещения "Москвариума
Специально к приезду Касима сотрудники "Москвариума" подготовили увлекательную программу. В ходе экскурсии в среду мальчик покормил японских карпов из бутылочек, прикоснулся к морским звездам, узнал, как кормят хищных акул и впервые увидел одних из самых крупных представителей пресноводных рыб - осетра.
По словам Касима, он никогда бы не мог подумать, что ему удастся подержать в руках настоящую морскую звезду. Самым ярким впечатлением для Касима стал, момент, когда он очутился в тоннеле, а над его головой проплывали рыбы разных размеров. Во время экскурсии, когда Касиму предложили посмотреть за процессом кормления рыб, водолаз в аквариуме раскрыл плакат с надписью " Добро пожаловать, Касим".
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"Мне очень понравилась экскурсия по "Москвариуму". До этого я еще никогда не видел так близко таких рыб. Больше всего мне понравилось наблюдать за кормлением хищных акул и черепахи, а еще я очень удивился, когда один из водолазов раскрыт в воде плакат, где было написано "Добро пожаловать, Касим". Я обязательно поделюсь этими воспоминаниями со своими друзьями", - рассказал он.
В завершении развлекательной программы, Касим посетил водное-шоу "Сон в летнюю ночь", повествующее о старой легенде, согласно которой один раз в году в волшебном лесу расцветают удивительные цветы, которые должна собрать самая прекрасная девушка. Но, как и во всех сказках, все пошло не так. Касим признался, что даже несмотря на то, что все представление было на русском, он был поражен происходившим на сцене и понял то, что хотели передать артисты.

"Представление было необыкновенным, до этого я не видел ничего подобного. Очень понравилось выступление воздушных акробатов, номер с дельфинами и моржами, но больше всего меня впечатлили косатки. Я знал, что они большие, но не думал, что настолько. Я бы хотел посмотреть это шоу еще раз", - поделился впечатлениями Касим.

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк Мальчик из Ирака Касим Алькадим во время посещения "Москвариума
Мальчик из Ирака Касим Алькадим во время посещения Москвариума
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Мальчик из Ирака Касим Алькадим во время посещения "Москвариума
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Фотоконкурс имени Андрея СтенинаМИА "Россия сегодня"МосквариумРоссияОбщество
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