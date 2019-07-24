Касим Алькадим в "Москвариуме"

Касим Алькадим прилетел в Москву 22 июля, посетил врачей, которые занимаются его лечением, и теперь участвует в развлекательных мероприятиях.
Касим Алькадим прилетел в Москву 22 июля, посетил врачей, которые занимаются его лечением, и теперь участвует в развлекательных мероприятиях.
К приезду Касима сотрудники "Москвариума" подготовили особую программу.
К приезду Касима сотрудники "Москвариума" подготовили особую программу.
Мальчик прикоснулся к морским звездам, узнал, как кормят хищных акул и впервые увидел самую крупную из пресноводных рыб — осетра.
Мальчик прикоснулся к морским звездам, узнал, как кормят хищных акул и впервые увидел самую крупную из пресноводных рыб — осетра.
Самым ярким впечатлением для Касима стал момент, когда он очутился в тоннеле, а над его головой проплывали рыбы.
Самым ярким впечатлением для Касима стал момент, когда он очутился в тоннеле, а над его головой проплывали рыбы.
Когда мальчику предложили посмотреть, как кормят рыб, водолаз в аквариуме раскрыл плакат с надписью " Добро пожаловать, Касим".
Когда мальчику предложили посмотреть, как кормят рыб, водолаз в аквариуме раскрыл плакат с надписью " Добро пожаловать, Касим".
Еще Касим побывал на шоу морских животных.
Касим Алькадим на представлении в "Москвариуме".
Касим Алькадим на представлении в "Москвариуме".
"Мне очень понравилась экскурсия по "Москвариуму". До этого я еще никогда не видел так близко таких рыб", — поделился Касим.
"Мне очень понравилась экскурсия по "Москвариуму". До этого я еще никогда не видел так близко таких рыб", — поделился Касим.
Мальчик пообещал рассказать о своем московском приключении друзьям в Ираке.
Мальчик пообещал рассказать о своем московском приключении друзьям в Ираке.
Касим Алькадим во время посещения "Москвариума".
Касим Алькадим во время посещения "Москвариума".