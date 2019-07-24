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РИА Новости

Касим Алькадим в "Москвариуме"

Вчера, 20:11
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Герой победного снимка фотоконкурса имени Стенина Касим Алькадим побывал в "Москвариуме" на ВДНХ, где потрогал морскую звезду и увидел самую крупную пресноводную и морскую рыбу. Кадры экскурсии — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Касим Алькадим прилетел в Москву 22 июля, посетил врачей, которые занимаются его лечением, и теперь участвует в развлекательных мероприятиях.

Мальчик из Ирака Касим Алькадим во время посещения Москвариума
1 из 10

Касим Алькадим прилетел в Москву 22 июля, посетил врачей, которые занимаются его лечением, и теперь участвует в развлекательных мероприятиях.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

К приезду Касима сотрудники "Москвариума" подготовили особую программу.

Мальчик из Ирака Касим Алькадим во время посещения Москвариума
2 из 10

К приезду Касима сотрудники "Москвариума" подготовили особую программу.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Мальчик прикоснулся к морским звездам, узнал, как кормят хищных акул и впервые увидел самую крупную из пресноводных рыб — осетра.

Мальчик из Ирака Касим Алькадим во время посещения Москвариума
3 из 10

Мальчик прикоснулся к морским звездам, узнал, как кормят хищных акул и впервые увидел самую крупную из пресноводных рыб — осетра.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Самым ярким впечатлением для Касима стал момент, когда он очутился в тоннеле, а над его головой проплывали рыбы.

Мальчик из Ирака Касим Алькадим во время посещения Москвариума
4 из 10

Самым ярким впечатлением для Касима стал момент, когда он очутился в тоннеле, а над его головой проплывали рыбы.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Когда мальчику предложили посмотреть, как кормят рыб, водолаз в аквариуме раскрыл плакат с надписью " Добро пожаловать, Касим".

Мальчик из Ирака Касим Алькадим во время посещения Москвариума
5 из 10

Когда мальчику предложили посмотреть, как кормят рыб, водолаз в аквариуме раскрыл плакат с надписью " Добро пожаловать, Касим".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Еще Касим побывал на шоу морских животных.

Представление с дельфинами в Моквариуме
6 из 10

Еще Касим побывал на шоу морских животных.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Касим Алькадим на представлении в "Москвариуме".

Мальчик из Ирака Касим Алькадим во время посещения представления в Москвариуме
7 из 10

Касим Алькадим на представлении в "Москвариуме".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

"Мне очень понравилась экскурсия по "Москвариуму". До этого я еще никогда не видел так близко таких рыб", — поделился Касим.

Мальчик из Ирака Касим Алькадим во время посещения Москвариума
8 из 10

"Мне очень понравилась экскурсия по "Москвариуму". До этого я еще никогда не видел так близко таких рыб", — поделился Касим.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Мальчик пообещал рассказать о своем московском приключении друзьям в Ираке.

Представление с косаткой в Моквариуме
9 из 10

Мальчик пообещал рассказать о своем московском приключении друзьям в Ираке.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Касим Алькадим во время посещения "Москвариума".

Мальчик из Ирака Касим Алькадим во время посещения Москвариума
10 из 10

Касим Алькадим во время посещения "Москвариума".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Приезд Касима Алькадима в РоссиюФото
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