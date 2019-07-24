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РИА Новости

Глава Минобороны Британии покинула правительство

Вчера, 19:02
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© AFP 2019 / Daniel Leal-OlivasМинистр международного развития Великобритании Пенни Мордонт
Министр международного развития Великобритании Пенни Мордонт
© AFP 2019 / Daniel Leal-Olivas
ЛОНДОН, 24 июл – РИА Новости, Мария Табак. Министр обороны Великобритании Пенни Мордонт покинула свой пост.
"Я ухожу из правительства в обычные парламентарии, и премьер-министр будет пользоваться моей полной поддержкой, равно как и мои преемники на постах главы Минобороны и министра по вопросам женского равноправия. Спасибо всем, кто помогал мне в работе, особенно нашим вооруженным силам и гражданским сотрудникам министерства обороны, на протяжении последних 85 дней. Мы много добились", - написала Мордонт в Twitter.
В среду королева Елизавета Вторая приняла отставку Терезы Мэй и назначила нового премьера Бориса Джонсона.
В ближайшие часы Джонсону предстоит назначить основных министров правительства.
Экс-премьер-министр Великобритании Тереза Мэй покидает резиденцию на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне. 24 июля 2019
Вчера, 17:49
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