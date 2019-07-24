Глава Минобороны Британии покинула правительство

ЛОНДОН, 24 июл – РИА Новости, Мария Табак. Министр обороны Великобритании Пенни Мордонт покинула свой пост.
"Я ухожу из правительства в обычные парламентарии, и премьер-министр будет пользоваться моей полной поддержкой, равно как и мои преемники на постах главы Минобороны и министра по вопросам женского равноправия. Спасибо всем, кто помогал мне в работе, особенно нашим вооруженным силам и гражданским сотрудникам министерства обороны, на протяжении последних 85 дней. Мы много добились", - написала Мордонт в Twitter.
В среду королева Елизавета Вторая приняла отставку Терезы Мэй и назначила нового премьера Бориса Джонсона.
В ближайшие часы Джонсону предстоит назначить основных министров правительства.