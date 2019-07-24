Глава Минобороны Британии покинула правительство

Политолог: Тереза Мэй ушла как премьер-неудачник Борис Джонсон сменил Терезу Мэй на посту премьер-министра Великобритании. Какие воспоминания останутся у британцев о Мэй, в эфире радио Sputnik предположил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.