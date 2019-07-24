СМИ сообщили о гибели нескольких чиновников в результате взрыва в Могадишо

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Мэр сомалийской столицы Могадишо Абдирахман О. Осман пострадал в результате взрыва в городе, также погибли несколько чиновников, среди них два представителя местной администрации, передает новостной портал Garowe Online со ссылкой на источники.
Ранее сообщалось, что террорист-смертник произвел масштабный взрыв в здании местной администрации в Могадишо.
#Update2📌 : Waberi district commissioner Mahad Elmi and Wardhigley district commissioner Zaynab Habsey, has been confirmed dead in the Suicide Bombing, according to @Free_Somaliweyn.— Somalia Terror Updates (@SomaliTU) July 24, 2019
Many more are feared dead. pic.twitter.com/dPpZffE2QX
По последним данным, мэр города пострадал в результате взрыва, который произошел через несколько часов после отъезда спецпредставителя генсека ООН по Сомали Джеймса Свона.
Издание сообщает также, что в результате взрыва погибли представители районной власти сомалийского региона Банадир – мужчина и женщина. Кроме того, при взрыве погибли должностные лица районной и региональной администрации, а также сотрудники охраны.