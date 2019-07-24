СМИ сообщили о гибели нескольких чиновников в результате взрыва в Могадишо

По последним данным, мэр города пострадал в результате взрыва, который произошел через несколько часов после отъезда спецпредставителя генсека ООН по Сомали Джеймса Свона.

Издание сообщает также, что в результате взрыва погибли представители районной власти сомалийского региона Банадир – мужчина и женщина. Кроме того, при взрыве погибли должностные лица районной и региональной администрации, а также сотрудники охраны.