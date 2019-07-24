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РИА Новости

СМИ сообщили о гибели нескольких чиновников в результате взрыва в Могадишо

Вчера, 18:46
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Мэр сомалийской столицы Могадишо Абдирахман О. Осман пострадал в результате взрыва в городе, также погибли несколько чиновников, среди них два представителя местной администрации, передает новостной портал Garowe Online со ссылкой на источники.
Ранее сообщалось, что террорист-смертник произвел масштабный взрыв в здании местной администрации в Могадишо.
По последним данным, мэр города пострадал в результате взрыва, который произошел через несколько часов после отъезда спецпредставителя генсека ООН по Сомали Джеймса Свона.
Издание сообщает также, что в результате взрыва погибли представители районной власти сомалийского региона Банадир – мужчина и женщина. Кроме того, при взрыве погибли должностные лица районной и региональной администрации, а также сотрудники охраны.
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