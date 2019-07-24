В Могадишо прогремел взрыв в здании местной администрации

Отмечается, что взрыв в здании местной администрации совершил террорист-смертник. После взрыва была слышна стрельба.

Нападение произошло через несколько часов после отъезда специального представителя генсека ООН по Сомали Джеймса Свона. Он проводил встречу в Могадишо с мэром города, который мог пострадать в результате атаки.