В Могадишо прогремел взрыв в здании местной администрации

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Масштабный взрыв прогремел в столице Сомали Могадишо, в результате мог пострадать мэр, еще несколько представителей местной власти могли погибнуть, сообщает местный новостной портал Garowe.
Отмечается, что взрыв в здании местной администрации совершил террорист-смертник. После взрыва была слышна стрельба.
Нападение произошло через несколько часов после отъезда специального представителя генсека ООН по Сомали Джеймса Свона. Он проводил встречу в Могадишо с мэром города, который мог пострадать в результате атаки.
Должностные лица районной администрации и администрации сомалийского региона Банадир, по предварительным данным, стали жертвами взрывов.